Папа Франциск потрапив у новий скандал - цього разу через жінок

У понтифіка поцікавилися потенційною реформою щодо жінок у Церкві.

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Франциск - в епіцентрі нового скандалу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Папа Римський Франциск оскандалився висловленою позицією щодо жінок у католицькій церкві.

Як пише The Guardian, студенти та співробітники одного з університетів Бельгії назвали "детерміністською і редукційною" позицію Франциска щодо жінок.

У Франциска під час виступу в університеті UCLouvain поцікавилися, що він думає з приводу століть дискримінації жінок, зокрема Ватиканом, і чи протидіятиме цій проблемі сучасна Церква.

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На що той відповів, що Церква — іменник жіночого роду в італійській мові.

"Жінка в народі Божому є донькою, сестрою, матір’ю", – сказав він, додавши, що "жіночність говорить до нас плідною гостинністю, турботою та життєдайною відданістю".

Водночас понтифік не розповів деталей потенційної реформи щодо жінок у католицькій церкві.

"Гардіан "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Папа Франциск - останні скандали

Нагадаємо, у березні 2024 року Папа Франциск влип у справжнісінький скандал, фактично запропонувавши Україні здатися на милість країни-агресора РФ. За його словами, Україні нібито потрібно знайти мужність підняти "білий прапор".

Після чого Ватикану довелося виправдовуватися, мовляв, ідея "білого прапора" для України полягає в створенні сприятливих умов для дипломатичного розв'язання війни. Він також заявив, що переговори є проявом сили, а не слабкості.

До слова, понтифік постійно нагадує, що не поїде до Києва, якщо його не запросить ще й Москва. Україна ж надіслала Папі Римському запрошення ще в травні 2023 року. Однак він досі так і не відвідав столицю.

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