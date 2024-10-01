Українську артистку зі скандалом вигнали з фестивалю в Італії через прапор

Циркова артистка Анна Петренко вийшла на сцену фестивалю з українським прапором та аркушами з написом про одного члена журі.

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Анну Петренко вигнали з італійського фестивалю / Колаж: Главред, фото: скріншот, annadellart/instagram

Українську циркову артистку Анну Петренко вигнали з італійського фестивалю через український прапор. Це артистка підтвердила на своїй сторінці в Instagram.

Анна Петренко на початку свого номера вийшла на сцену, загорнута в український прапор. У руках вона тримала аркуші паперу з написом "Нікулін підтримує вторгнення в Україну" та фотографією росіянина в оточенні людей у військовій формі. Після цього вона спустилась в зал та почала роздавати аркуші присутнім.

На це дивно відреагував керівник фестивалю Антоніо Джарола. Він перепросив у у публіки та заявив, що не знав про дії української артистки та не узгоджував їх.

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Що стало причиною скандалу

Річ у тім, що Максим Нікулін - директор Московського державного цирку та сина відомо радянського актора Юрія Нікуліна. Він неочікувано виявився членом журі циркового фестивалю в Італії.

"Цього року було запрошено артистів 22 національності, зокрема, артистів з України. Вперше за час проведення фестивалю крісло журі було представлене представнику Росії, Максиму Нікуліну - директору Московського державного цирку. Державного цирку - отже чиновника, представника країни агресора. Під час війни приймати нагороду з рук агресора українському артисту організатори, зважаючи на все, вважають нормальним і цілком етичним. Я не змогла", - написала дівчина.

Анна Петренко акцентувала на тому, що Максим Нікулін підтримує війну РФ проти України. Московському державному цирку надають пільги окупантам, а працівник цирку виступають перед російськими військовими, які вбивають українців.

"Деякі люди почали стежити за мною через фестиваль, і я вважаю це гарним приводом нагадати про це: мистецтво не аполітичне, і я теж. Все, що я роблю тут, це намагаюся представити свою прекрасну країну та її культуру, поки ми боремося за нашу незалежність, свободу та демократію у світі", — написала Анна.

Дивіться відео про скандал на італійському фестивалі з українською артисткою Анною Петренко:

Анну Петренко вигнали з італійського фестивалю / фото: скріншот

Відмовки керівника фестивалю

Художній керівник фестивалю Антоніо Джарола цинічно заявив, що вважає себе "ошуканим" через дії української артистки, пише Corriere del Veneto. Він стверджує, що Анна нібито знала про те, що Нікулін буде членом журі.

"Вона могла б відмовитися від участі, і я б її зрозумів, натомість вона захотіла здійняти галас у місці, де політичні прапори не мають жодної цінності. Тільки мистецтво має значення: цирк — це місце, де зустрічаються культури", — сказав Джарола.

Водночас він зазначив, що сісти у крісло журі нібито запрошували двох циркових діячів з України, але вони відмовились. Однак він не назвав імена.

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