Важкий стан: Джастін Бібер сильно постраждав через скандал із P.Diddy

Нещодавно Бібера бачили на публіці в похмурому настрої.

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Джастін Бібер хвилюється через долю Пі Дідді / Колаж Главред, фото Instagram/myfancychance, justinbieber

Повідомляється, що Джастін Бібер має проблеми з психічним здоров'ям, оскільки його колись близький друг Шон "Дідді" Комбс (P. Diddy) стикається з кримінальними звинуваченнями в сексуальному насильстві, насильстві, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та іншими жахливими звинуваченнями.

"Зараз Джастін перебуває у важкому психологічному становищі", - заявило джерело Us Weekly Wednesday, пише Page Six.

"У нього така історія з Дідді, і звинувачення проти нього було важко переварити", - цитує видання.

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Інший інсайдер повідомив, що 30-річний співак "Peaches" "повністю обурений" скандалом Комбса і що йому "порадили" "триматися якомога далі" від усього, що з ним пов'язано.

Хто такий Джастін Бібер Джастін Бібер - канадський поп-R&B-співак, автор пісень, музикант, актор. За даними Вікіпедії, загалом у світі продано понад 100 мільйонів примірників записів Бібера. 8 січня 2020 року Джастін Бібер повідомив, що вже два роки хворий на хворобу Лайма (кліщовий бореліоз), її діагностували наприкінці 2019 року. Він також страждає на хронічну вірусну інфекцію (інфекційний мононуклеоз, спричинений вірусом Епштейна-Барр), яка впливає на шкіру, функції мозку, рівень енергії та здоров'я загалом. У нього також діагностовано синдром Рамсі Ханта 2 типу і що половина його обличчя паралізована. Він скасував численні концерти і виступи через цей стан. Неясно, скільки часу знадобиться Біберу, щоб достатньо відновитися, щоб виступити.

Нещодавно Бібера бачили на публіці в похмурому настрої. Співака сфотографували минулої п'ятниці, коли він наодинці залишав популярне серед знаменитостей місце Chateau Marmont у Лос-Анджелесі.

Його сфотографували з похмурим і задумливим виразом обличчя, коли він сидів за кермом свого автомобіля. Однак третє джерело повідомило Us Weekly Wednesday, що Бібер більше зосереджений на позитивних аспектах свого життя, таких як турбота про свого новонародженого сина Джека з дружиною Гейлі Бібер.

"Його щастя бути батьком переважило його занепокоєння про Дідді", - сказав інсайдер, перш ніж повторити, що поп-зірка не хоче "мати нічого спільного" з проблемами Комбса. "Це в його минулому, і саме там він хоче це залишити", - як повідомляється, сказало третє джерело.

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