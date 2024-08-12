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Зірка "Піратів Карибського моря" розповіла про невиліковний розлад доньки

Анна Підгорна
12 серпня 2024, 01:30
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Кіра Найтлі свого часу зіткнулася з такою ж складною ситуацією, як і її дівчинка.
Кіра Найтлі
Кіра Найтлі новини - Кіра Найтлі розповіла про розлад однієї з дочок / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Британська акторка Кіра Найтлі - мама двох доньок: 9-річної Еді та 5-річної Делайли. Одна з дівчаток успадкувала від своєї зіркової мами розлад, який і сьогодні псує Найтлі життя.

Про це артистка розповіла в подкасті Ruthie's Table 4. Ще в дитинстві Кірі, попри те, що вона прагнула в навчанні бути кращою за всіх, поставили діагноз - дислексія. За цього розладу людина зазнає труднощів з оволодінням навичок письма та читання без втрати здібностей до навчання загалом, повідомляє Вікіпедія.

Акторка навчилася боротися з цим порушенням, але тепер такий самий довгий шлях доведеться пройти одній з її дочок. Уже зараз дівчинці доводиться тренувати пам'ять, що, на думку її зіркової мами, у неї виходить дуже добре.

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"Мені досі дуже складно читати з аркуша. Текст дійсно скаче, але, по суті, я його записую і слухаю, і слухаю... Ось так я його вчу. А тепер у нас є дитина з дислексією, і вона робить те саме. Її пам'ять просто приголомшлива", - розповіла Кіра Найтлі, але не стала уточнювати, про кого з дівчаток ідеться.

Хто така Кіра Найтлі?

Кіра Найтлі - британська акторка. Дворазова номінантка на премії "Оскар" і BAFTA, триразова номінантка на премію "Золотий глобус", номінантка на премію Американської Гільдії кіноакторів і номінантка на нагороду Лоренса Олів'є. Відома за ролями в таких фільмах і серіалах, як "Чисто англійське вбивство", "Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза", "Дочка Робін Гуда: Принцеса злодіїв", "Реальне кохання", "Король Артур", "Гордість і упередження", "Небезпечний метод", "Гра в імітацію", а також за роллю Елізабет Свон у серії фільмів "Пірати Карибського моря", повідомляє Вікіпедія.

Голлівуд - останні новини:

Раніше стало відомо, що зірка "Маленьких жінок", ірландська акторка Сірша Ронан, таємно вийшла заміж за свого кіночоловіка - актора Джека Лаудена, з яким колись вже грала подружню пару.

Також, через рік після загадкової смерті, преса з'ясувала, від чого насправді і за яких обставин померла ірландська співачка Шинейд О'Коннор (Шухада Садакат).

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