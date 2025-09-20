"Свинота": батько Яніса Тімми розлютився через вчинок Сєдокової

Батько Яніса Тімми обурений поведінкою Сєдокової.

Анна Сєдокова вражає своєю поведінкою / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Колишній свекор співачки-зрадниці Анни Сєдокової , яка кілька місяців тому повернулася в інформаційний простір після самогубства її третього чоловіка - латвійського баскетболіста Яніса Тімми, розкритикував поведінку співачки в соціальних мережах.

Як пишуть російські пропагандисти, Райтіс вважає, що Анна Сєдокова не в собі, оскільки виставляє занадто відвертий контент. На думку чоловіка, поведінка 42-річної артистки вульгарна.

Сєдокова та її фото / Фото Instagram/liza_u, annasedokova

"Ви запитаєте чому я кажу, що вона божевільна? Ну, по-перше, тому що вона сама говорила, що не так давно лікувалася в лікарні з нервовим розладом. І ми не знаємо, вона вилікувалася чи ні. По-друге, подивіться на її соцмережі. Хіба нормальна тітка в п'ятому десятилітті таке виставлятиме?" - сказав у своєму акаунті Тімма.

Батька спортсмена сильно обурив кадр, у якому зрадниця України в спідній білизні позує перед дзеркалом, а поруч лежать два баскетбольні м'ячі. Шанувальники сім'ї Яніса впевнені: так вона натякнула на схожість м'ячів із власними формами.

Батько Яніса про Сєдокову / Фото Стархіт

Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.

Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.

Про персону: Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Сєдокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути до відповідальності Сєдокову, вважаючи її винною у смерті баскетболіста. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

