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Доведення Яніса до самогубства: над Сєдоковою серйозно згущуються хмари

Олена Кюпелі
25 липня 2025, 23:22
49
Адвокати серйозно взялися за Сєдокову і ділитимуть її майно.
Анна Сєдокова, Яніс Тімма
Анна Сєдокова може потрапити під статтю / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Коротко:

  • Чого намагається домогтися сім'я баскетболіста
  • Що робить Сєдокова

Співачка-зрадниця Анна Сєдокова, яка кілька місяців тому повернулася в інформаційний простір після самогубства її третього чоловіка - латвійського баскетболіста Яніса Тімми, може постати перед законом за "доведення до самогубства".

Як пишуть російські пропагандисти, адвокат Маргарита Грачова, яка представляє інтереси сім'ї загиблого Яніса Тімми, повідомила, що була написана заява в поліцію двох країн, щоб притягнути зрадницю Анну Сєдокову до кримінальної відповідальності.

відео дня
Анна Сєдокова, Яніс Тімма
Анна Сєдокова розлучилася з Янісом Тіммою / instagram.com/annasedokova

"Ми подали заяву в правоохоронні органи на Анну Сєдокову, щоб притягнути її за статтею КК РФ "Доведення до самогубства". У Латвії і в РФ подано аналогічні заяви", - сказала Грачова.

Видання нагадало, що за фактом смерті Яніса Тімми слідча перевірка встановила, що він наклав на себе руки, інші версії не підтвердилися.

За її словами, до теперішнього моменту Сєдокова категорично відмовлялася від будь-яких переговорів із родичами свого колишнього чоловіка і дотримується стратегії "зберігати гробове мовчання".

Анна Сєдокова, Яніс Тімма
Анна Сєдокова, Яніс Тімма / instagram.com/annasedokova

"Ми претендуватимемо на всі заощадження Сєдокової в рамках розподілу майна і відновлення прав обов'язкового спадкоємця Крістіана Тімми", - додала адвокат.

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Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.

Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.

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Про персону: Анна Сєдокова

Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків.

Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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