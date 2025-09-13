"Нехай спокійно живе": Сєдокова зганьбилася відповіддю про самогубство колишнього чоловіка

Співачка-зрадниця України порадила "жити" своєму покійному чоловікові.

https://glavred.net/starnews/pust-spokoyno-zhivet-sedokova-opozorilas-otvetom-o-samoubiystve-byvshego-muzha-10697837.html Посилання скопійоване

Яніс Тімма вбив себе після розлучення з Анною Сєдоковою / колаж: Главред, фото: instagram.com/janis.timma, instagram.com/annasedokova

Коротко:

Яку дурість сказала Сєдокова

З якого приводу висловилася співачка

Співачка-зрадниця Анна Сєдокова, яка кілька місяців тому повернулася в інформаційний простір після самогубства її третього чоловіка - латвійського баскетболіста Яніса Тімми, дала дивний коментар.

Про це написали російські пропагандисти, телеграм-канал "Звездач".

відео дня

Так, Сєдокова вирішила поскаржитися на "поганих" журналістів, які ставлять "кровожерливі" питання щодо самогубства Яніса Тімми.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма прожили разом кілька років / instagram.com/annasedokova

"Дві дівчини дістають телефони і починають мене знімати, і кажуть: "Здрастуйте, прокоментуйте - на вас заведено кримінальну справу". Я в такому шоці була. Вони ставлять дуже кровожерливі запитання. Я зупиняюся і кажу: "Будь ласка, давайте залишимо це в спокої. Уже давно треба залишити його ім'я. Нехай він спокійно живе, нехай він спокійно десь там на небесах існує. Навіщо ви таке робите? Навіщо ви завдаєте такого болю?".

Очевидно, що "порада" покійному Янісу Тіммі - "жити", при тому, що баскетболіст уже давно мертвий.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.

Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Сєдокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути до відповідальності Сєдокову, вважаючи її винною у смерті баскетболіста. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред