Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Нехай спокійно живе": Сєдокова зганьбилася відповіддю про самогубство колишнього чоловіка

Олена Кюпелі
13 вересня 2025, 20:13
115
Співачка-зрадниця України порадила "жити" своєму покійному чоловікові.
Яніс Тімма, Анна Сєдокова
Яніс Тімма вбив себе після розлучення з Анною Сєдоковою / колаж: Главред, фото: instagram.com/janis.timma, instagram.com/annasedokova

Коротко:

  • Яку дурість сказала Сєдокова
  • З якого приводу висловилася співачка

Співачка-зрадниця Анна Сєдокова, яка кілька місяців тому повернулася в інформаційний простір після самогубства її третього чоловіка - латвійського баскетболіста Яніса Тімми, дала дивний коментар.

Про це написали російські пропагандисти, телеграм-канал "Звездач".

відео дня

Так, Сєдокова вирішила поскаржитися на "поганих" журналістів, які ставлять "кровожерливі" питання щодо самогубства Яніса Тімми.

Анна Сєдокова, Яніс Тімма
Анна Сєдокова та Яніс Тімма прожили разом кілька років / instagram.com/annasedokova

"Дві дівчини дістають телефони і починають мене знімати, і кажуть: "Здрастуйте, прокоментуйте - на вас заведено кримінальну справу". Я в такому шоці була. Вони ставлять дуже кровожерливі запитання. Я зупиняюся і кажу: "Будь ласка, давайте залишимо це в спокої. Уже давно треба залишити його ім'я. Нехай він спокійно живе, нехай він спокійно десь там на небесах існує. Навіщо ви таке робите? Навіщо ви завдаєте такого болю?".

Очевидно, що "порада" покійному Янісу Тіммі - "жити", при тому, що баскетболіст уже давно мертвий.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.

Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Анна Сєдокова

Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Сєдокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути до відповідальності Сєдокову, вважаючи її винною у смерті баскетболіста.

Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Анна Сєдокова новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кіт-кот-ППО: Келлог відповів на жарт українців про те, що він - небесний щит

Кіт-кот-ППО: Келлог відповів на жарт українців про те, що він - небесний щит

21:36Україна
Російський дрон 50 хвилин літав у Румунії - Зеленський заявив про розширення війни

Російський дрон 50 хвилин літав у Румунії - Зеленський заявив про розширення війни

21:33Війна
Росія готує удар по Верховній Раді - нардеп розкрив план Путіна

Росія готує удар по Верховній Раді - нардеп розкрив план Путіна

19:55Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 14 вересня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Стрільцям - біль

Гороскоп на завтра 14 вересня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Стрільцям - біль

Втратите достаток і благополуччя: що не можна виносити з дому 13 вересня, прикмети

Втратите достаток і благополуччя: що не можна виносити з дому 13 вересня, прикмети

Ворог проривається до ключових міст Донеччини: аналітик пояснив задум Росії

Ворог проривається до ключових міст Донеччини: аналітик пояснив задум Росії

Росіяни раптово прорвались у Куп'янськ, застосована підступна тактика - Deep State

Росіяни раптово прорвались у Куп'янськ, застосована підступна тактика - Deep State

Місто у 25 разів більше за Київ: де в Україні була ще одна столиця

Місто у 25 разів більше за Київ: де в Україні була ще одна столиця

Останні новини

22:47

"З'їдять" усі гроші - автомеханік назвав найгірші вживані автомобілі

21:36

Кіт-кот-ППО: Келлог відповів на жарт українців про те, що він - небесний щит

21:33

Російський дрон 50 хвилин літав у Румунії - Зеленський заявив про розширення війни

20:55

З'явився на карті ще у XVIII столітті - де в Україні збудували "Пентагон"Відео

20:35

"Ситуація нагадує 1938-й": Каллас упевнена, що під загрозою безпека всієї Європи

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
20:19

Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

20:13

"Нехай спокійно живе": Сєдокова зганьбилася відповіддю про самогубство колишнього чоловіка

19:55

Росія готує удар по Верховній Раді - нардеп розкрив план ПутінаВідео

19:51

У Польщі зрізали хрест з української церкви: у посольстві України відреагували

Реклама
19:22

Як поєднувати прикраси: секрети стильних аксесуарів на кожен день

19:10

Зупинити Путіна можна лише одним рішеннямПогляд

18:55

В України був свій король – відкриття, яке зламає шкільні стереотипиВідео

18:53

Комунальні платежі "схуднуть" на 75%: на кого з українців чекає солідна знижка

18:50

На Закарпатті масові заходи потрібно погоджувати з ТЦК: деталі

18:37

"За три місяці окупують схід": Зеленський зробив важливу заяву про фронт

18:27

Колишня дружина Віктора Павліка вийшла заміж

18:01

Задовго до Відьмака: хто були справжні мисливці на демонів в Україні

17:52

Деталі штурму Філії: ЗСУ закидали росіян гранатами й взяли полоненихВідео

17:46

Windows 10 "згасне" рівно через місяць: що робити користувачам

17:39

"Якій брехні нам вірити?": Сікорський висміяв виправдання РФ про дрони в Польщі

Реклама
17:13

Віктор Розовий зробив шокуючу заяву після інтерв'ю ексдружини - всі деталі

16:55

Великий район Донбасу під загрозою оточення: названо небезпечний напрямок

16:49

Що буде, якщо відмовлятися грати з котом: ветеринари вказали небезпечний нюанс

16:40

Популярний в Україні овоч стає дефіцитом - ціни росуть з шаленим темпом

16:15

Навчання в Білорусі: Путін і Лукашенко готують три стратегії війни із Заходом - Bild

15:58

Кармічний союз: які знаки зодіаку знаходять одне одного знову і знову

15:56

"Підказав його батько": де і на яку професію син Осадчої навчається в США

15:51

Потужний удар по РФ і важлива умова НАТО: Трамп зробив гучну заяву

15:41

Як діє гарячка: коли збивати температуру, а коли дозволити організму боротися

15:19

Чому 14 вересня не можна голосно веселитися: яке церковне свято

15:19

Місто у 25 разів більше за Київ: де в Україні була ще одна столицяВідео

14:56

Психологи розповіли, як знайти другу "половинку": ТОП-4 прості кроки

14:53

Жир просто тане на очах: копійчана заміна оцту творить справжні дива

14:46

Невідома Житомирщина: що приховують старі вулиці міста і вікові ліси Полісся

14:35

Де відмінності між двома футболістами: тільки найуважніші знайдуть три деталі

14:27

"Зимове пальто" для троянд: як підготувати рослини до холодівВідео

14:24

Модні кольори в одязі на осінь 2025: як зробити образ яскравим у похмуру поруВідео

13:55

Розкрито всю правду про "Мівіну": що додають у вермішель і навіщоВідео

13:53

Росіян в Куп'янську немає: Генштаб повідомив про контрдиверсійну операцію

13:50

Зарплати вчителів в Україні зміняться: як тепер збільшаться доплати та премії

Реклама
13:46

Путін "підставив" Лукашенка на тлі угоди Мінська і Трампа: названа причинаВідео

13:06

"Шльопанці - це не взуття": п'ять жорстких правил взуттєвого етикету

13:02

Росія в злиднях, а Путін витрачає сотні мільйонів на дослідження старіння - ЗМІ

12:55

Дрони підірвали танкери "тіньового флоту" РФ: ЗМІ про удар по порту Приморськ

12:52

Хвороба змусила Кіркорова вжити заходів щодо дітей - що сталося

12:40

Після обстрілу дронами: НАТО розпочало операцію "Східний страж", що грозить РФ

12:35

Елтон Джон ошелешив шанувальників виглядом із лікарняної палати

12:12

Гороскоп Таро на завтра 14 вересня: Ракам - вірити в себе, Рибам - випробування

12:05

Ідеальний варіант сніданку, обіду, чи вечері: рецепт корисного хачапурі

11:57

Територіальні поступки України та завершення війни: в ЄС зробили важливу заяву

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваПотапМаксим ГалкінСофія РотаруНастя КаменськихОльга СумськаВіталій Козловський
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти