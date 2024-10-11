57-річна Памела Андерсон з'явилася на червоній доріжці без макіяжу і захопила своїм виглядом

У Нью-Йорку відбулося вручення премії журналу Glamour "Жінка року", захід відвідало чимало знаменитостей, серед них була і популярна на весь світ акторка та модель Памела Андерсон.
У мережі вже з'явилося багато відео і фото моделі з червоної доріжки, вона показалася в довгій сукні-кейпі зі шлейфом м'ятного відтінку від Модного дому Oscar de la Renta.
Свій образ Памела доповнила бежевими туфлями і діамантовими сережками. Що цікаво, зірка з'явилася практично без макіяжу, лише злегка зволоживши губи блиском.
Більшість шанувальників акторки захопилися її свіжим виглядом, а також Андерсон стала однією з почесних володарок премії "Жінка року".
Зазначимо, Памела Андерсон надихає жінок у всьому світі показуватися без косметики та бути "натуральними".
Дуже подобається як Памела Андерсон все переосмислила і зараз виходить майже без макіяжу ? pic.twitter.com/zuHOxnOkSf- Пані компот із румбамбару (@A_komport) October 11, 2024
Хто така Памела Андерсон?
Памела Андерсон - американська актриса і модель канадського походження. У дев'яностих була секс-символом завдяки відвертим зйомкам для журналу Playboy (її кар'єра там тривала 22 роки) і ролі Сі Джей Паркер у телесеріалі "Рятувальники Малібу". Активістка, виступає за права тварин і охорону довкілля.
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