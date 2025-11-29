Рус
Страшная ночь: звезда "Спіймати Кайдаша" показала последствия прилета в Киеве

Олена Кюпелі
29 листопада 2025, 15:34
Антоніна Хижняк поскаржилася на наслідки жахливої ночі, які їй довелося пережити.
Антонина Хижняк рассказала об ужасной ночи
Антоніна Хижняк розповіла про жахливу ніч / Колаж Главред, фото Instagram/tonya_actress

Коротко:

  • Що трапилося з актрисою
  • Що сталося з її будинком

Українська акторка театру, кіно і дубляжу Антоніна Хижняк, показала моторошні наслідки удару терористичної Росії по Україні.

Напередодні артистка на своїй сторінці в Instagram написала про те, що серйозно захворіла і в неї піднялася висока температура. Тепер же вона вийшла в сторіз і поскаржилася, що через високу температуру не могла відрізнити реальність від стану марення.

відео дня

"Страшна ніч. У температурному маренні не відрізняла реальність і уяву. У будинку вибило пару вікон. Та й таке. Ви як?" - написала актриса.

Антонина Хижняк серьезно заболела
Антоніна Хижняк серйозно захворіла / Фото Instagram/tonya_actress

Напередодні Антоніна також показала термометр із високою температурою. "Пару днів буду не в доступі. Організм пішов у примусове "перезавантаження", тому що давно був порушений баланс енергій "брати-давати". Бережіть себе, не будьте як я", - ділиться знаменитість.

Антонина Хижняк заболела
Антоніна Хижняк захворіла / Фото Instagram/tonya_actress

Про персону: Антоніна Хижняк

Антоніна Хижняк - українська актриса театру, кіно і дубляжу. Найбільш відома роллю Мотрі Кайдаш у серіалі "Спіймати Кайдаша" (2020). Офіційний український голос шведської акторки Алісії Вікандер.

Складна головоломка на IQ: тільки пильні зможуть виявити приховане число 53

05:47

На смак просто бомба: рецепт дуже лінивого яблучного штруделя

05:15

"Абсолютно не радий": путініст Лепс пожалівся на непатріотичних дітей

