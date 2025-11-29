Страшная ночь: звезда "Спіймати Кайдаша" показала последствия прилета в Киеве

Антоніна Хижняк поскаржилася на наслідки жахливої ночі, які їй довелося пережити.

Антоніна Хижняк розповіла про жахливу ніч / Колаж Главред, фото Instagram/tonya_actress

Коротко:

Що трапилося з актрисою

Що сталося з її будинком

Українська акторка театру, кіно і дубляжу Антоніна Хижняк, показала моторошні наслідки удару терористичної Росії по Україні.

Напередодні артистка на своїй сторінці в Instagram написала про те, що серйозно захворіла і в неї піднялася висока температура. Тепер же вона вийшла в сторіз і поскаржилася, що через високу температуру не могла відрізнити реальність від стану марення.

"Страшна ніч. У температурному маренні не відрізняла реальність і уяву. У будинку вибило пару вікон. Та й таке. Ви як?" - написала актриса.

Антоніна Хижняк серйозно захворіла / Фото Instagram/tonya_actress

Напередодні Антоніна також показала термометр із високою температурою. "Пару днів буду не в доступі. Організм пішов у примусове "перезавантаження", тому що давно був порушений баланс енергій "брати-давати". Бережіть себе, не будьте як я", - ділиться знаменитість.

Антоніна Хижняк захворіла / Фото Instagram/tonya_actress

Про персону: Антоніна Хижняк Антоніна Хижняк - українська актриса театру, кіно і дубляжу. Найбільш відома роллю Мотрі Кайдаш у серіалі "Спіймати Кайдаша" (2020). Офіційний український голос шведської акторки Алісії Вікандер.

