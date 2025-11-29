"Напади і претензії" учасниця "Холостяка" розкрила, як ішла від Цимбалюка

Юлія Коренюк розповіла, що не пустили в ефір.

https://glavred.net/starnews/napadeniya-i-pretenzii-uchastnica-holostyaka-raskryla-kak-uhodila-ot-cimbalyuka-10719821.html Посилання скопійоване

Тарас Цимбалюк і Юлія Коренюк / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юлія Коренюк

Ви дізнаєтеся:

Юлія Коренюк покинула "Холостяк 14" добровільно

Що підштовхнуло її до рішення

Учасниця "Холостяка 14" Юлія Коренюк розкрила, що у неї сталась напружена розмова з Тарасом Цимбалюком, яку не показали в ефірі шоу. В інтерв'ю РБК-Україна вона зізналася, що могла б змінити рішення і не залишати проект, якби відчула щире бажання головного героя.

За словами Юлії, якби Тарас проявив ініціативу і попросив її залишитися на "Холостяку", вона могла б розчулитися і не приймати поспішних рішень.

відео дня

"Імовірність є завжди, але вона була дуже невеликою - 001 відсоток. Я чуттєва жінка і могла б розчулитися, якби відчула від нього справжній імпульс. Але його не було", - поскаржилася Коренюк.

Юлія Коренюк - учасниці Холостяка 14 / фото: instagram.com, Юлія Коренюк

Також вона зазначила, що відчула від Цимбалюка докори та претензії, а не реальну підтримку, хоча очікувала від нього більшого розуміння.

"Тарас почав діалог зі мною з нападу і претензії - мовляв, я не прошу часу, щоб зателефонувати дитині. Це не так. І як актор він мав би мене зрозуміти, бо сам живе в режимі, де зйомки можуть закінчуватися дуже пізно, дуже рано або в моменти, зовсім не зручні для дзвінка дитині", - поділилася учасниця шоу.

Тарас Цимбалюк - хто покинув Холостяк / фото: instagram.com, "Холостяк"

Коренюк також розповіла, що їхня напружена розмова тривала понад годину і не могла повністю потрапити в ефір. Саме через ситуацію, яка сталася за кадром, вона була настільки здивована, коли покидала проєкт.

"Була ситуація (запитання), через яке я була шокована, саме до цього був мій коментар у машині "я в шоці", а не до того, що Тарас мене відпустив - це було очікувано, я знала, що він не буде тримати. Це логічно, ще багато дівчат, втрати немає", - підсумувала Юлія.

Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська актриса Анна Кошмал розповіла про страшний епізод російської атаки на Київ у ніч на 29 листопада. Як поділилася знаменитість, від прильоту постраждав її будинок. Вона назвала минулу ніч жахливою.

Також українська співачка Тіна Кароль показала свого змужнілого сина Веніаміна. У листопаді відбулося рідкісне возз'єднання сім'ї - під час зустрічі Тіна зробила фотографію з сином, який змусив себе подорослішати, у дзеркалі свого будинку.

Вас може зацікавити:

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред