"Напади і претензії" учасниця "Холостяка" розкрила, як ішла від Цимбалюка

Учасниця "Холостяка 14" Юлія Коренюк розкрила, що у неї сталась напружена розмова з Тарасом Цимбалюком, яку не показали в ефірі шоу. В інтерв'ю РБК-Україна вона зізналася, що могла б змінити рішення і не залишати проект, якби відчула щире бажання головного героя.
За словами Юлії, якби Тарас проявив ініціативу і попросив її залишитися на "Холостяку", вона могла б розчулитися і не приймати поспішних рішень.
"Імовірність є завжди, але вона була дуже невеликою - 001 відсоток. Я чуттєва жінка і могла б розчулитися, якби відчула від нього справжній імпульс. Але його не було", - поскаржилася Коренюк.
Також вона зазначила, що відчула від Цимбалюка докори та претензії, а не реальну підтримку, хоча очікувала від нього більшого розуміння.
"Тарас почав діалог зі мною з нападу і претензії - мовляв, я не прошу часу, щоб зателефонувати дитині. Це не так. І як актор він мав би мене зрозуміти, бо сам живе в режимі, де зйомки можуть закінчуватися дуже пізно, дуже рано або в моменти, зовсім не зручні для дзвінка дитині", - поділилася учасниця шоу.
Коренюк також розповіла, що їхня напружена розмова тривала понад годину і не могла повністю потрапити в ефір. Саме через ситуацію, яка сталася за кадром, вона була настільки здивована, коли покидала проєкт.
"Була ситуація (запитання), через яке я була шокована, саме до цього був мій коментар у машині "я в шоці", а не до того, що Тарас мене відпустив - це було очікувано, я знала, що він не буде тримати. Це логічно, ще багато дівчат, втрати немає", - підсумувала Юлія.
Про персону: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".
