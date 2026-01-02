Рус
Анджеліна Джолі залишає Голлівуд - подробиці

Христина Трохимчук
2 січня 2026, 12:38
Відома акторка хоче переїхати зі США в іншу країну.
Анджеліна Джолі їде зі США
Анджеліна Джолі їде зі США / колаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

Відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі наважилася покинути Голлівуд у пошуках більш спокійного життя. Як повідомляє видання People, зірка хоче назавжди виїхати зі США і облаштуватися в іншій країні.

Голлівуд давно перестав подобатися Джолі через постійну увагу папараці, яка сильно ускладнює життя їй і дітям. Також актрисі не до душі те, що все життя там обертається навколо кінобізнесу. Саме тому Анджеліна нарешті наважилася знайти новий дім. Як повідомляється, зірка планує зробити своєю основною резиденцією Камбоджу, але при цьому часто буватиме у Франції та Африці.

Де житиме Анджеліна Джолі
Де житиме Анджеліна Джолі / фото: ua.depositphotos.com

Усі країни, в яких Джолі хоче жити, так чи інакше пов'язані з нею та її дітьми. Франція - батьківщина її матері, крім того, там з'явилися на світ її діти Нокс і Вів'єн. У Намібії зірка народила старшу доньку Шайло, а Ефіопія є батьківщиною її прийомної доньки Захари. Камбоджа стала особливим місцем для Анджеліни, адже саме там вона знайшла й усиновила старшого сина Меддокса.

Анджеліна Джолі - діти
Анджеліна Джолі - діти / фото: ua.depositphotos.com

Актриса планує завершити переїзд уже влітку 2026 року. Оскільки після розлучення її колишній чоловік Бред Пітт заборонив їй вивозити з країни неповнолітніх дітей, зірці доведеться почекати, доки Ноксу і Вів'єн не виповниться 18 років. Поки ж актриса займається продажем свого особняка - ріелторське агентство вже шукає відповідних покупців.

Про персону: Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.

За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

