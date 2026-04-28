"Скажу за себе сама": Тіна Кароль різко відповіла Златі Огнєвіч

Заочний "батл" зірок триває.

https://glavred.net/starnews/skazhu-za-sebya-sama-tina-karol-zhestko-otvetila-zlate-ognevich-10760129.html Посилання скопійоване

Тіна Кароль відповіла Златі Огнєвіч

Ви дізнаєтеся:

Нещодавно Злата Огнєвіч дала інтерв'ю Єві Коршик, де розповіла про зіркові секрети краси та згадала Тіну Кароль. Зірка не залишилася осторонь і прокоментувала висловлювання колеги.

Злата вважає, що краса зірок багато в чому залежить від фінансових вкладень. Крім дисципліни, спорту та правильного харчування, співачка постійно відвідує косметологів і користується якісним доглядом.

відео дня

Злата Огнєвіч — як підтримує красу / фото: instagram.com, Злата Огнєвіч

"У нас просто є гроші, щоб доглядати за собою. Спосіб життя — а це дуже чітка дисципліна, бо без неї нічого не буде. Це харчування, тренування, сон. Косметолог не раз на півроку, а постійні процедури. Дуже якісна косметика для догляду", — поділилася Огнєвіч.

Слова артистки викликали широкий резонанс у соцмережах. Обговорюючи зовнішність зірок, згадали й про Тіну Кароль, яка чудово зберігає молодість і останнім часом привертає до себе увагу не тільки складними трюками з йоги, а й нев'янучою красою. У свою чергу співачка не погодилася з висловлюваннями Злати й відповіла в коментарях.

"Гроші не роблять людину красивою. Стимул і бажання бути кращою версією себе — це породжує дисципліну, системність. Фігура і шкіра — це ваші звички і стиль життя. Причинно-наслідковий зв'язок в іншому! Я скажу за себе сама", — написала Кароль.

Тіна Кароль про інтерв'ю Злати Огневич / скрін з Instagram

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Огнєвіч не дуже приємно висловилася про Тіну Кароль. Вона зазначила, що поважає свою колегу, але не хотіла б підпускати зірку до себе близько.

"В принципі, працьовитість — це її головний талант, я так вважаю. Звичайно, як подругу… я б таку не хотіла собі подругу… тому що мені подобаються люди іншого типу. Але я її поважаю, як артистку і як людину, яка дуже багатого досягла своєю роботою і талантом", — сказала виконавиця.

Злата Огневич / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що популярна телеведуча Соломія Вітвицька поділилася подробицями про своє самопочуття. Зірка зізналася, що спочатку не здогадувалася про вагітність, списуючи слабкість на відновлення після недавньої ринопластики.

Також Аліна Гросу продовжує радувати аудиторію кадрами з новонародженим первістком. Співачка вже встигла заінтригувати підписників можливим ім'ям сина і підтвердила, що перебуває з малюком в Україні.

Вас може зацікавити:

Про особу: Тіна Кароль Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – українська співачка та акторка, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні й танцю ВСУ. Лауреат пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред