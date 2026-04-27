Гуляли Галкін, Меладзе та Рікі Мартін: відгриміло скандальне весілля української моделі в Каннах

Подію активно обговорюють у мережі.

Весілля української моделі в Каннах / колаж: Главред, фото: instagram.com, angelniksss, скріншот із відео

Відбулося весілля бізнесмена Нікі Ломіа та української моделі Нікі

У Каннах відбулося розкішне весілля, яке привернуло пильну увагу користувачів мережі. За IT-бізнесмена з Києва Ніку Ломіа вийшла заміж українська модель Ніка — урочистість відвідали Максим Галкін, Валерій Меладзе і навіть Рікі Мартін. Фото та відео з масштабного свята з'явилися в Instagram нареченої.

Святкування відбулося в маєтку 1919 року побудови з видом на Середземне море. Як повідомляють Telegram-канали, Меладзе виконав кілька пісень, зокрема "Самбу белого мотылька" та "Салют, Вера", а також виступив у дуеті з Максимом Галкіним.

Валерій Меладзе заспівав з Максимом Галкіним

Російські артисти, один з яких займає позицію мовчання щодо війни, а інший активно підтримує Україну, непогано заробили на заході — за чутками, Галкіну заплатили 118 000 євро, а Валерію Меладзе — трохи більше 146 000 євро. Проте головною зіркою весілля став американський співак Рікі Мартін, який розважав молодят у фіналі вечора.

Рікі Мартін на весіллі української моделі

Весілля супроводжував розкішний банкет. У меню переважали делікатеси: стейк "Шатобріан", карпаччо з восьминога та малинові десерти. Вибір алкоголю також був підкреслено статусним. Гості насолоджувалися не тільки коктейлями, а й дорогими ігристими винами та міцним алкоголем.

Другий день весілля пройшов в українсько-грузинському стилі. Блогер Олександр Слобоженко поділився в Instagram кадрами, на яких гостей пригощали традиційними українськими закусками та хінкалі. Максим Галкін, який продовжив виступати на святі, виконав українські пісні, а також хіт гурту Ласковый май "Белые розы".

Максим Галкін співає українські пісні

До повномасштабного вторгнення 25-річна Ніка будувала кар'єру моделі в рідному Харкові та представляла місто на конкурсі "Міс Україна". Зараз дівчина живе між двома країнами, але іноді відвідує Україну. За словами Ніки, зі своїм чоловіком вона познайомилася в інтернеті.

Наречений і наречена — весілля в Каннах

Її чоловік — уродженець Грузії Ніка Ломіа, співзасновник IT-компанії, яка з 2018 року займається розробкою платформ для онлайн-казино з офісами в Києві та Варшаві.

Раніше Главред повідомляв, що Кейт Міддлтон поділилася особистими переживаннями щодо повернення до публічного життя після важкої хвороби. Принцеса Уельська зізналася, що участь у масштабних заходах все ще викликає у неї певні труднощі.

Також Наталія Могилевська та Ігор Ласточкін об'єдналися, щоб вшанувати пам'ять загиблого героя "Ліги сміху" Романа Іваненка. Ласточкін привідкрив завісу таємниці над своїми військовими буднями, розповівши, в якому напрямку він несе службу.

Вас може зацікавити:

Про особу: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

