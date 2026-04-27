Гуляли Галкін, Меладзе та Рікі Мартін: відгриміло скандальне весілля української моделі в Каннах

Христина Трохимчук
27 квітня 2026, 10:20
Подію активно обговорюють у мережі.
Весілля української моделі в Каннах
Весілля української моделі в Каннах / колаж: Главред, фото: instagram.com, angelniksss, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Відбулося весілля бізнесмена Нікі Ломіа та української моделі Нікі
  • Чому про урочистість активно обговорюють у мережі

У Каннах відбулося розкішне весілля, яке привернуло пильну увагу користувачів мережі. За IT-бізнесмена з Києва Ніку Ломіа вийшла заміж українська модель Ніка — урочистість відвідали Максим Галкін, Валерій Меладзе і навіть Рікі Мартін. Фото та відео з масштабного свята з'явилися в Instagram нареченої.

Святкування відбулося в маєтку 1919 року побудови з видом на Середземне море. Як повідомляють Telegram-канали, Меладзе виконав кілька пісень, зокрема "Самбу белого мотылька" та "Салют, Вера", а також виступив у дуеті з Максимом Галкіним.

Валерій Меладзе заспівав разом із Максимом Галкіним
Валерій Меладзе заспівав з Максимом Галкіним / скрін з відео

Російські артисти, один з яких займає позицію мовчання щодо війни, а інший активно підтримує Україну, непогано заробили на заході — за чутками, Галкіну заплатили 118 000 євро, а Валерію Меладзе — трохи більше 146 000 євро. Проте головною зіркою весілля став американський співак Рікі Мартін, який розважав молодят у фіналі вечора.

Рікі Мартін на весіллі української моделі
Рікі Мартін на весіллі української моделі / скрін з відео

Весілля супроводжував розкішний банкет. У меню переважали делікатеси: стейк "Шатобріан", карпаччо з восьминога та малинові десерти. Вибір алкоголю також був підкреслено статусним. Гості насолоджувалися не тільки коктейлями, а й дорогими ігристими винами та міцним алкоголем.

Другий день весілля пройшов в українсько-грузинському стилі. Блогер Олександр Слобоженко поділився в Instagram кадрами, на яких гостей пригощали традиційними українськими закусками та хінкалі. Максим Галкін, який продовжив виступати на святі, виконав українські пісні, а також хіт гурту Ласковый май "Белые розы".

Максим Галкін співає українські пісні
Максим Галкін співає українські пісні / скрін з відео

До повномасштабного вторгнення 25-річна Ніка будувала кар'єру моделі в рідному Харкові та представляла місто на конкурсі "Міс Україна". Зараз дівчина живе між двома країнами, але іноді відвідує Україну. За словами Ніки, зі своїм чоловіком вона познайомилася в інтернеті.

Наречений і наречена — весілля в Каннах
Наречений і наречена — весілля в Каннах / скрін з відео

Її чоловік — уродженець Грузії Ніка Ломіа, співзасновник IT-компанії, яка з 2018 року займається розробкою платформ для онлайн-казино з офісами в Києві та Варшаві.

Раніше Главред повідомляв, що Кейт Міддлтон поділилася особистими переживаннями щодо повернення до публічного життя після важкої хвороби. Принцеса Уельська зізналася, що участь у масштабних заходах все ще викликає у неї певні труднощі.

Також Наталія Могилевська та Ігор Ласточкін об'єдналися, щоб вшанувати пам'ять загиблого героя "Ліги сміху" Романа Іваненка. Ласточкін привідкрив завісу таємниці над своїми військовими буднями, розповівши, в якому напрямку він несе службу.

Вас може зацікавити:

Про особу: Максим Галкін

Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

Останні новини

10:20

Гуляли Галкін, Меладзе та Рікі Мартін: відгриміло скандальне весілля української моделі в Каннах

10:06

Нова хвиля заморозків атакує Полтавщину: як зміниться погода

09:51

Гороскоп на завтра, 28 квітня: Тельцям - радість, Козорогам - суперечка

09:38

Долар подолав психологічну позначку: що відбувається з курсом валют в Україні

09:09

"Вибачте за похмурість": Стубб озвучив дані про втрати Росії та України у війні

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
09:06

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 квітня (оновлюється)

08:32

Важка ніч для Одеси, Росія атакувала житлові квартали: нові подробиціФото

08:12

Іран передав США нову пропозицію щодо припинення війни — Axios

08:12

Найпотужніша повня весни 2026: що чекає на кожен знак зодіаку на початку травняВідео

Реклама
08:10

Невзлін про напади на Трампа: хто стоїть за насильством у СШАПогляд

08:05

Карта Deep State онлайн за 27 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:29

"Потрібно швидко знайти вихід": Лавров заявив, що гальмує переговори щодо України

06:51

Масована атака РФ на Сумську область: є руйнування, люди залишилися без світла

05:30

86-річного Аль Пачіно сфотографували на вулиці: як він зараз виглядає

05:11

У СРСР вміли дивувати: які радянські страви вводили іноземців у ступор

04:30

Для трьох знаків зодіаку відкриється грошове вікно: хто отримає великий прибуток

03:30

Сенсація з Сахари: рештки "пекельного" динозавра змусили вчених переписати історію

02:33

"Не было бы счастья, да несчастье помогло": як правильно сказати українськоюВідео

02:11

Пошкоджені будинки та готель: ворог ударив по Одесі, число постраждалих зросло

02:02

"Зможемо рухатися далі": комбриг назвав умови для переходу ЗСУ у контрнаступ

Реклама
00:56

Жир у духовці відійде за лічені хвилини: простий лайфхак без соди та оцтуВідео

00:04

Без швів і грибка: альтернатива плитці, яка ідеально тримає вологу

26 квітня, неділя
23:55

Холодний удар по Києву та області: синоптики попередили про небезпечну погоду

23:05

Переговори чи боротьба: Залужний назвав п’ять сценаріїв завершення війни

22:29

У Росії висунули нові погрози та заїкнулися про домовленості з Україною

22:18

Бекхеми шоковані: джерело розкрило подробиці сварки зі старшим сином

22:13

Припинення вогню поблизу ЗАЕС та повернення станції Україні - що відомоВідео

21:56

Нестійка весна в Дніпрі: як зміниться погода у місті цього тижня

21:37

Як перевірити основну функцію холодильника: простий трюк позбавить від проблемВідео

21:15

Температура впаде до -3 градусів: на Тернопільщину насувається похолодання

20:47

Потужне весняне добриво: садівник розкрив методику, щоб не спалити корінняВідео

20:31

Завершення війни в Україні: Трамп розповів про переговори із Зеленським і Путіним

20:13

Є одна умова: Тарас Тополя розповів про майбутні стосунки

20:01

Дорожній знак з перевернутим авто спантеличує водіїв: що він означає

20:01

Дві повні у травні 2026: якому знаку зодіаку доля готує важливі роздоріжжя

19:25

Україна змінила хід війни та бере на себе роль США – NYT

19:24

Популярна українська телеведуча чекає на первістка

19:12

Хокейний рахунок у Кривому Розі: Динамо дотиснуло Кривбас, деталі матчу

19:10

Коваленко про ресурси РФ: як довго ще триватиме повітряний терорПогляд

19:09

Ціни впали на старті сезону: вартість одного овоча приємно дивує українців

Реклама
18:35

Переїзд, весілля та ривок у кар’єрі: гороскоп на травень 2026 для ЛевівВідео

18:24

Один крок після цвітіння: садівники розкрили головний секрет весняноквітучихВідео

18:16

Місячний календар на травень 2026 року: сприятливі та несприятливі дні місяця

18:13

Як назавжди вивести пирій з городу: перевірені методи боротьби

18:11

Без світла, повалені дерева, є загиблі: наслідки нищівного буревію в УкраїніФото

18:07

РФ пішла в масштабний наступ на фронті: Сирський сказав, яка зараз ситуація

17:28

Зірки готують подвійний удар долі: дві повні змінять життя Раків у травні

17:26

Ситуація напружена: у ДШВ назвали два "гарячі" напрямки фронту

17:14

Чи прийде потепління в Україну наприкінці квітня: синоптик озвучила прогноз

17:06

Порятунок розсади перцю та баклажанів: як виправити помилки вирощування

