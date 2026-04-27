"Перше побачення в Макдональдсі": що відомо про Нікі Ломія, чиє весілля підірвало мережу

Українська модель показала своє весілля мрії.

https://glavred.net/starnews/pervoe-svidanie-v-makdonaldse-chto-izvestno-o-niki-lomiya-chya-svadba-vzorvala-set-10759919.html Посилання скопійоване

Ви дізнаєтеся:

Мережу вразили кадри з весілля грузинсько-українського бізнесмена Ніки Ломiя з його обраницею, українською моделлю Нікою. Главред розповість, що відомо про дівчину, яка відсвяткувала весілля мрії в Каннах і прокинулася знаменитою.

За інформацією OBOZ.ua, Ніка родом з Харкова і будувала там кар'єру моделі до початку повномасштабного вторгнення. Дівчина брала участь у конкурсах краси і навіть представляла рідне місто на "Міс Україна". Після початку великої війни вона переїхала до Монако, де продовжила свою діяльність, хоча й не так активно, як раніше.

відео дня

Ніка Ломія — модель / фото: instagram.com, Ніка Ломія

"Я все життя працювала моделлю. Шоуруми, покази, зйомки. Все, що ви бачите в цій сфері, я робила, плюс координувала моделей і була модельним менеджером. Це була моя основна сфера діяльності. Я все життя, з дитинства, у фешн", — писала Ніка.

Незважаючи на розкішне життя за кордоном, модель не забуває про рідну країну і відвідує Україну.

"Через війну переїхала. Ось вчора була (вдома в Україні — прим. ред.). Їла найсмачнішу в світі їжу", — повідомляла дівчина.

Ніка Ломія — біографія / фото: instagram.com, Ніка Ломія

У своєму Instagram модель розповіла і про знайомство з бізнесменом Нікою Ломiєю, за якого згодом вийшла заміж. Дівчина зізналася, що їхнє перше побачення відбулося в мережі ресторанів швидкого харчування. Саму себе Ніка називає невибагливою.

"Моє перше побачення з чоловіком відбулося в "Макдональдсі". Я дуже невибаглива, все залежить від того, з ким ти, а не від самої нагоди. Навіть найпростіша річ може стати найромантичнішою, якщо ти з правильною людиною", — вважає модель.

Ніка Ломія — пропозиція руки і серця / скрін з відео

Також Ніка поділилася, що її модельна кар'єра призупинилася через постійні переїзди, і зараз вона зосереджена на особистому житті.

"Я зараз більше присвятила себе сім'ї, тому поки що немає можливості літати на роботу в іншу країну. У моєму випадку не виходить спокійно поєднувати кар'єру з сім'єю, оскільки потрібно часто виїжджати, літати або перебувати в одному місці постійно для співпраці", — поділилася вона.

Весілля в Каннах / скрін з відео

Весілля Ніки Ломія — хто наречений

Обранцем моделі став підприємець Нікі Ломiя. У своєму акаунті в LinkedIn він називає себе одним із ключових архітекторів успіху компанії "Spribe", який пройшов шлях від операційного директора до члена ради директорів. Він є співзасновником IT-компанії, яка з 2018 року займається розробкою платформ для онлайн-казино з офісами в Києві та Варшаві.

Ніка Ломiя з нареченим / скрін з відео

Одне з найбільш обговорюваних весіль 2026 року відбулося з справжнім розмахом. Протягом двох днів гостей розважали американський співак Рікі Мартін та російські артисти Валерій Меладзе з Максимом Галкіним. Саме свято відбулося на історичній віллі в Каннах з видом на Середземне море. Про масштаб весілля можна судити за гонорарами запрошених зірок — тільки на Рікі Мартіна пара, за неофіційними даними, витратила 1,5 мільйона доларів, тоді як російські артисти отримали гонорари понад 100 тис. євро.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що популярний український блогер Ніколас Карма, який прославився завдяки рубриці "Скільки коштує ваш лук?", поділився подробицями серйозної операції. Через грижу в шийному відділі хребта у нього періодично паралізувало пальці рук.

Також весілля української пари в Каннах стало однією з найбільш обговорюваних тем у мережі. На заході виступили Валерій Меладзе, який мовчить про війну, і Максим Галкін, який відкрито підтримує Україну. Артисти отримали значні гонорари за свої виступи на урочистості.

Про особу: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред