"Перше побачення в Макдональдсі": що відомо про Нікі Ломія, чиє весілля підірвало мережу

Христина Трохимчук
27 квітня 2026, 13:51
Українська модель показала своє весілля мрії.
Ніка Ломія — весілля
Ніка Ломія — весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ніка Ломія

Ви дізнаєтеся:

  • Хто така Ніка Ломія
  • Як вона познайомилася з чоловіком-мільйонером

Мережу вразили кадри з весілля грузинсько-українського бізнесмена Ніки Ломiя з його обраницею, українською моделлю Нікою. Главред розповість, що відомо про дівчину, яка відсвяткувала весілля мрії в Каннах і прокинулася знаменитою.

Хто така Ніка Ломія

За інформацією OBOZ.ua, Ніка родом з Харкова і будувала там кар'єру моделі до початку повномасштабного вторгнення. Дівчина брала участь у конкурсах краси і навіть представляла рідне місто на "Міс Україна". Після початку великої війни вона переїхала до Монако, де продовжила свою діяльність, хоча й не так активно, як раніше.

Ніка Ломія — модель
Ніка Ломія — модель / фото: instagram.com, Ніка Ломія

"Я все життя працювала моделлю. Шоуруми, покази, зйомки. Все, що ви бачите в цій сфері, я робила, плюс координувала моделей і була модельним менеджером. Це була моя основна сфера діяльності. Я все життя, з дитинства, у фешн", — писала Ніка.

Незважаючи на розкішне життя за кордоном, модель не забуває про рідну країну і відвідує Україну.

"Через війну переїхала. Ось вчора була (вдома в Україні — прим. ред.). Їла найсмачнішу в світі їжу", — повідомляла дівчина.

Ніка Ломія — біографія
Ніка Ломія — біографія / фото: instagram.com, Ніка Ломія

Як познайомилася з Нікі Ломія

У своєму Instagram модель розповіла і про знайомство з бізнесменом Нікою Ломiєю, за якого згодом вийшла заміж. Дівчина зізналася, що їхнє перше побачення відбулося в мережі ресторанів швидкого харчування. Саму себе Ніка називає невибагливою.

"Моє перше побачення з чоловіком відбулося в "Макдональдсі". Я дуже невибаглива, все залежить від того, з ким ти, а не від самої нагоди. Навіть найпростіша річ може стати найромантичнішою, якщо ти з правильною людиною", — вважає модель.

Ніка Ломія — пропозиція руки і серця
Ніка Ломія — пропозиція руки і серця / скрін з відео

Також Ніка поділилася, що її модельна кар'єра призупинилася через постійні переїзди, і зараз вона зосереджена на особистому житті.

"Я зараз більше присвятила себе сім'ї, тому поки що немає можливості літати на роботу в іншу країну. У моєму випадку не виходить спокійно поєднувати кар'єру з сім'єю, оскільки потрібно часто виїжджати, літати або перебувати в одному місці постійно для співпраці", — поділилася вона.

Весілля в Каннах
Весілля в Каннах / скрін з відео

Весілля Ніки Ломія — хто наречений

Обранцем моделі став підприємець Нікі Ломiя. У своєму акаунті в LinkedIn він називає себе одним із ключових архітекторів успіху компанії "Spribe", який пройшов шлях від операційного директора до члена ради директорів. Він є співзасновником IT-компанії, яка з 2018 року займається розробкою платформ для онлайн-казино з офісами в Києві та Варшаві.

Ніка Ломiя з нареченим
Ніка Ломiя з нареченим / скрін з відео

Вартість весілля Ніки Ломiя з українською моделлю

Одне з найбільш обговорюваних весіль 2026 року відбулося з справжнім розмахом. Протягом двох днів гостей розважали американський співак Рікі Мартін та російські артисти Валерій Меладзе з Максимом Галкіним. Саме свято відбулося на історичній віллі в Каннах з видом на Середземне море. Про масштаб весілля можна судити за гонорарами запрошених зірок — тільки на Рікі Мартіна пара, за неофіційними даними, витратила 1,5 мільйона доларів, тоді як російські артисти отримали гонорари понад 100 тис. євро.

Раніше Главред повідомляв, що популярний український блогер Ніколас Карма, який прославився завдяки рубриці "Скільки коштує ваш лук?", поділився подробицями серйозної операції. Через грижу в шийному відділі хребта у нього періодично паралізувало пальці рук.

Також весілля української пари в Каннах стало однією з найбільш обговорюваних тем у мережі. На заході виступили Валерій Меладзе, який мовчить про війну, і Максим Галкін, який відкрито підтримує Україну. Артисти отримали значні гонорари за свої виступи на урочистості.

Про особу: Максим Галкін

Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Максим Галкин Валерій Меладзе Рікі Мартін новини шоу бізнесу
Дрон впав поблизу Запорізької АЕС, є загиблий — МАГАТЕ

Чіткі строки служби і перебування на передовій: Решетилова пропонує зміни

Магнітна буря накрила Україну: названо небезпечні дні активності Сонця

Популярна українська телеведуча чекає на первістка

Карта Deep State онлайн за 27 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Серце останнього гетьмана України викрали: як таке сталося і що приховує Кремль

У СРСР вміли дивувати: які радянські страви вводили іноземців у ступор

Для трьох знаків зодіаку відкриється грошове вікно: хто отримає великий прибуток

Російського боксера глядачі жорстко побили прямо на рингу - відео масової бійки

Коли можна сіяти огірки у відкритий ґрунт: названо оптимальні погодні умови та дати

Антициклон з Північного моря несе холод на Львівщину: коли очікуються заморозки

Росіяни "тонуть" у мазуті: як виглядає Туапсе після ударів українських БПЛА

З ким Україна дивитиметься Євробачення 2026: у Мірошниченка з'явилася зіркова підмога

Морква виросте великою і солодкою: яким простим добривом її слід підживити

Парад до 9 травня у Москві можуть скасувати: Дикий розповів таємницю Кремля

Як персональний рекрутер допомагає знайти вакансію оператора БПЛА новини компанії

Слово "обалдеть" вживають помилково - як правильно сказати українською

"Він єдиний, хто вижив": зірка "Парочки слідчих" Юлія Буйновська розповіла про боротьбу за життя тата-військового

Дрон впав поблизу Запорізької АЕС, є загиблий — МАГАТЕ

Чіткі строки служби і перебування на передовій: Решетилова пропонує зміни

Чому неолімпійські види спорту в Україні набирають популярність: думка експерта

ЗСУ виявили слабке місце ППО РФ: в ISW розповіли про руйнівні наслідки

Актор Гнатковський з "Довбуша" вперше відверто розповів про свою родину

Китайський гороскоп на завтра, 28 квітня: Тиграм — фурор, Собакам — занепокоєння

Магнітна буря накрила Україну: названо небезпечні дні активності Сонця

Частина тіла була паралізована: відомий блогер переніс небезпечну операцію

Україну почали атакувати новою зброєю С-71К "Ковьор": ГУР розкрило деталі

Кущі будуть вкриті квітами все літо: найкраще домашнє добриво для гортензій

Собаку з притулку вперше залишили саму поза кліткою — її реакція вразила людей

Мобілізацію та воєнний стан хочуть продовжити: Зеленський вніс нову пропозицію

Гуляли Галкін, Меладзе та Рікі Мартін: відгриміло скандальне весілля української моделі в Каннах

Нова хвиля заморозків атакує Полтавщину: як зміниться погода

Гороскоп на завтра, 28 квітня: Тельцям - радість, Козорогам - суперечка

Долар подолав психологічну позначку: що відбувається з курсом валют в Україні

"Вибачте за похмурість": Стубб озвучив дані про втрати Росії та України у війні

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 квітня (оновлюється)

Важка ніч для Одеси, Росія атакувала житлові квартали: нові подробиці

Іран передав США нову пропозицію щодо припинення війни — Axios

Найпотужніша повня весни 2026: що чекає на кожен знак зодіаку на початку травня

Невзлін про напади на Трампа: хто стоїть за насильством у США

Карта Deep State онлайн за 27 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Потрібно швидко знайти вихід": Лавров заявив, що гальмує переговори щодо України

Масована атака РФ на Сумську область: є руйнування, люди залишилися без світла

86-річного Аль Пачіно сфотографували на вулиці: як він зараз виглядає

У СРСР вміли дивувати: які радянські страви вводили іноземців у ступор

Для трьох знаків зодіаку відкриється грошове вікно: хто отримає великий прибуток

Сенсація з Сахари: рештки "пекельного" динозавра змусили вчених переписати історію

"Не было бы счастья, да несчастье помогло": як правильно сказати українською

Пошкоджені будинки та готель: ворог ударив по Одесі, число постраждалих зросло

"Зможемо рухатися далі": комбриг назвав умови для переходу ЗСУ у контрнаступ

Жир у духовці відійде за лічені хвилини: простий лайфхак без соди та оцту

Без швів і грибка: альтернатива плитці, яка ідеально тримає вологу

Холодний удар по Києву та області: синоптики попередили про небезпечну погоду

Переговори чи боротьба: Залужний назвав п'ять сценаріїв завершення війни

У Росії висунули нові погрози та заїкнулися про домовленості з Україною

Бекхеми шоковані: джерело розкрило подробиці сварки зі старшим сином

Припинення вогню поблизу ЗАЕС та повернення станції Україні - що відомо

