"Двічі освідчувалися": Огнєвіч зізналася, чому досі незаміжня

Співачка відверто розповіла про свій сумний досвід.

Злата Огнєвіч — чому не заміжня

Відома українська співачка Злата Огнєвіч відверто розповіла про свої невдалі стосунки, які двічі могли перерости у шлюб. В інтерв'ю "Okay Eva" артистка поділилася, що двічі зривала заручини, бо розуміла — у цих почуттів не було майбутнього.

За словами Огнєвіч, вперше їй зробили пропозицію в зовсім молодому віці. Виконавиця назвала ці стосунки "студентською драмою" і не піддалася наполегливості хлопця.

"Мені двічі робили пропозицію, але це з позаминулого життя. Одну я відхилила — це була студентська драма. Хлопець дуже болісно переживав наш розрив і навіть ночував на лавці під вікнами там, де я жила. Але я так не хотіла, щоб він страждав, що зверталася до Бога, щоб той послав йому гарну дівчину і він забув про мене. Потім через рік він одружився", — розповіла Злата.

Вдруге зірка опинилася вже в більш серйозних і тривалих стосунках, які закінчилися глибокою кризою. Співачка поділилася, що в цих стосунках практично забезпечувала і себе, і свого обранця, який заради неї переїхав з Таїланду до Києва. Зрештою Злата зрозуміла, що не хоче будувати сім'ю з цим чоловіком.

"Закохалася сильно — літала до нього влітку і взимку. Він українець і там працював. Я переконала його повернутися в Україну заради мене. Ми жили деякий час разом, він дуже класний, але як жінці мені було важко. Я тоді платила абсолютно за все сама: комунальні послуги, квартиру, навіть купувала йому речі. Він говорив, що він створений для інтелектуальної праці. Мені було соромно. Казала йому знайти роботу. А він відповідав: "Ти мене витягла з Таїланду, я ще не звик і не готовий". Ми зустрічалися три роки в Таїланді, а потім він переїхав до Києва. Далі був кринж: чому ти так пізно приходиш, чому їжа не приготована. Зрозуміла, що треба закінчувати", — зізналася Огнєвіч.

Зараз співачка враховує уроки минулих стосунків і хоче створити сім'ю з чоловіком, який не працює в сфері шоу-бізнесу.

Раніше Главред повідомляв, що співачка Камалія вразила публіку рідкісним сімейним виходом, з'явившись на червоній доріжці разом із помітно дорослішими доньками. Під час спілкування з пресою артистка трохи привідкрила завісу таємниці над особистим життям дівчаток.

Також навколо особистості нового "Холостяка" В'ячеслава Кравцова вже наступного дня після анонсу розгорівся скандал. Блогерка Нателла Кірс звернула увагу на те, що баскетболіст протягом кількох місяців виступав за російський клуб.

Вас може зацікавити:

Про особу: Злата Огневич Злата Огневич – українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представниця України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

