"Ми цього не очікували": Вітвіцька заговорила про стать очікуваного первістка

Христина Трохимчук
27 квітня 2026, 18:12
Ведуча розповіла про свою довгоочікувану вагітність.
Соломія Вітвицька вагітна
Соломія Вітвіцька вагітна

Ви дізнаєтеся:

  • Що Соломія Вітвіцька розповіла про вагітність
  • На кого чекає ведуча

Відома українська ведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно повідомила про вагітність, розповіла про свій стан і стать майбутньої дитини. В ефірі "Сніданку з 1+1" знаменитість поділилася, що зовсім не очікувала таких новин.

За словами Вітвіцької, спочатку вона пов'язала своє погане самопочуття з недавньою операцією на носі. Але коли почався токсикоз, все ж зробила тест і дізналася про свій стан.

Соломія Вітвіцька - наречений
Соломія Вітвіцька - наречений / скрін з відео

"Ми цього не очікували. Я дізналася, що вагітна, коли вже була на другому місяці. На роботі почався токсикоз, вдома я зробила тест і зрозуміла, що це не випадковість чи якесь харчове отруєння. Також у мене була операція в грудні, септопластика, я вирівнювала носову перегородку, і я думала, що, можливо, моє погане самопочуття пов'язане з періодом реабілітації", — розповіла ведуча.

Соломія також повідомила, що вони з коханим зовсім скоро дізнаються стать майбутньої дитини. Зірка не планує приховувати її до пологів і вже думає про ім'я для сина чи доньки.

Соломія Вітвіцька — стать дитини
Соломія Вітвіцька — стать дитини / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

"Як буде — так буде. Основні найточніші УЗД ще попереду, можливо, цього тижня розповім. З ім'ям для дівчинки ми вже визначилися, але якщо буде хлопчик, буде значно складніше. Хочемо дуже гарне українське ім'я", — поділилася Вітвіцька.

Раніше Главред повідомляв, що Аліна Гросу продовжує радувати аудиторію зворушливими кадрами зі своїм новонародженим сином. Співачка, яка нещодавно вперше стала мамою, вирішила підігріти інтерес публіки і опублікувала пост з натяком на ім'я первістка.

Також продюсер Ігор Кондратюк скептично оцінив шанси LELEKA на Євробаченні-2026. Продюсер упевнений, що пісня "Ridnym" не має потенціалу хіта. Також він висловився щодо перемоги України на Євробаченні у 2022 році та заявив, у кого ще був шанс на тріумф у конкурсі.

Про особу: Соломія Вітвицька

Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

Окупанти просунулися відразу у двох областях України: що відбувається на фронті

Готували замовні вбивства, теракти і диверсії: викрито мережу агентів РФ

Постачання ракет для ППО та крах економіки РФ: Зеленський провів Ставку

Популярна українська телеведуча чекає на первістка

