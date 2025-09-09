Перша олімпійська чемпіонка незалежної України розлучається з чоловіком - деталі

Оксана Баюл розповіла про свої стосунки з колишнім партнером.

Оксана Баюл розлучення - чемпіонка розповіла про особисте життя / колаж: Главред, фото: facebook.com/OfficialOksanaBaiul, instagram.com/oksanabaiul

Що Оксана Баюл говорить про своє розлучення

Що відомо про особисте життя спортсменки

Українська фігуристка та олімпійська чемпіонка Оксана Баюл зараз переживає складний період - вона перебуває у стані розлучення з третім чоловіком, американським бізнесменом Карло Фаріною. Пара була разом 15 років і виховує спільну дитину - 10-річну доньку Софію.

Про своє розлучення спортсменка розповіла в соціальних мережах ще на початку серпня, але говорити про це публічно змогла лише зараз. У бесіді з Марічкою Падалко Оксана зізналася, що Карло став ініціатором розриву.

"Ми з Карло зустрілися, коли ми дуже сильно були потрібні одне одному на той відрізок часу. Це був 2009-10 рік. І ми разом прожили 15 років. Я розставання не хотіла, він подав на розлучення. Але я йому неймовірно вдячна за те, що в нас в принципі є чудова донька", - поділилася Оксана Баюл.

Оксана Баюл розлучення - чемпіонка розповіла про особисте життя / Скриншот YouTube

Особисте життя Оксани Баюл

Олімпійська чемпіонка була тричі одружена: з Євгеном Суником, Джимом Бренноном і Карло Фаріною. Останній шлюб тривав цілих 15 років, у ньому з'явилася єдина донька спортсменки Софія.

Про стосунки з Фаріною Баюл відгукується з теплом, і вдячна йому за сім'ю. "Карло і я ми будемо в наших життях до кінця мого або його життя, бо в нас дитина", - каже Оксана.

Наразі Оксана Баюл не готова до нових стосунків, бо перебуває у стані прийняття розлучення.

Оксана Баюл розповіла, що розлучається з чоловіком / facebook.com/OfficialOksanaBaiul

Про персону: Оксана Баюл Оксана Баюл - колишня українська фігуристка. Перша олімпійська чемпіонка (XVII Олімпійські зимові ігри, Ліллехаммер, Норвегія, 1994) незалежної України. Дворазова срібна призерка чемпіонатів Європи (1993, 1994), чемпіонка світу (1993). Почесна громадянка Дніпра, повідомляє Вікіпедія.

