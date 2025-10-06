Рус
"Руку не відчуваю": путіністка Успенська показалася після складної операції

Христина Трохимчук
6 жовтня 2025, 10:19
Любов Успенська перенесла оперативне втручання.
Любов Успенська
Любов Успенська перенесла операцію на руці / колаж: Главред, фото: instagram.com, Любов Успенська

Ви дізнаєтеся:

  • Любов Успенська вийшла на зв'язок після складної операції
  • Що сталося з путіністкою

Російська співачка Любов Успенська, яка активно підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, вийшла на зв'язок після перенесеної операції. Артистка з'явилася в Instagram із рукою в підтримуючій ортопедичній пов'язці і розповіла про свої пригоди.

За словами Успенської, вона зламала руку 30 вересня, що потребувало термінового хірургічного втручання і призвело до скасування кількох концертів. Путіністка зізналася, що перелом був серйозним, і їй довелося погодитися на екстрену операцію.

"Щойно приїхала додому після операції. У мене був такий страшний перелом... Але я така сильна, що переживу все", - заявила співачка.

Любов Успенська
Любов Успенська - стан здоров'я / фото: instagram.com, Любов Успенська

Попри операцію, значного полегшення Успенська поки що не відчула. За словами артистки, руку вона досі не відчуває, що спричиняє значний дискомфорт. Але відлежуватися 71-річна співачка не зможе - вона вже повертатиметься до роботи.

"Я руку не відчуваю. Але музика лікує. Я така щаслива, що вже вдома. Завтра я вже зможу працювати", - розповіла Успенська.

Любов Успенська
Любов Успенська зламала руку / фото: instagram.com, Любов Успенська

Любов Успенська - позиція про війну

Любов Успенська, яка народилася в Києві, відкрито підтримує позицію Росії у війні проти України. Вона заявляє, що "вірить у Росію" і впевнена, що країна-агресор "хоче миру". Через такі висловлювання співачку було внесено до санкційного списку України за публічні заяви, які розцінюються як виправдання збройної агресії та підтримка російського режиму.

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Любов Успенська скасувала всі майбутні концерти. Як повідомляє російський пропагандистський телеграм-канал, путіністка Успенська зламала руку і скасувала найближчі концерти і корпоративи.

Також Любов Успенська може сісти до в'язниці в терористичній Росії. Путіністка виголосила "полум'яну промову", в якій повідомила, що "війна скоро закінчиться", на що ведучий і актор Дмитро Нагієв, який перебував із путіністкою поруч на сцені, почав гарчати: "Люба, яка війна".

Про персону: Успенська

Любов Успенська - радянська, російська та американська співачка в жанрі шансон. Народилася, виросла і першу популярність, як артистка, здобула в Києві. Попри це активно підтримує РФ у війні з Україною. З 7 січня 2023 року внесена Україною до санкційних списків осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

