Інавгурація Трампа: де дивитися відеотрансляцію з перекладом

Церемонія інавгурації відбудеться в Вашингтоні і буде доступна для українських глядачів у прямому ефірі на кількох платформах.

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Де і коли дивитись пряму трансляцію інавгурації / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org,facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

20 січня Дональд Трамп офіційно складе присягу і стане 47-м президентом США

Інавгурація розпочнеться о 17:30 за Києвом

Трансляція буде доступна на каналах ABC, CNN, PBS, а для українців на сторінках Голосу Америки

У понеділок, 20 січня, Дональд Трамп офіційно офіційно складе присягу і вступить на посаду 47-го президента США. Церемонію інавгурації українською транслюватиме Голос Америки.

Церемонія інавгурації відбудеться у Вашингтоні. Вона включатиме не лише офіційну присягу, але й музичні виступи, святковий парад та кілька урочистих балів.

Трансляція інавгурації буде доступна на офіційних сторінках Білого дому, а також на каналах ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, MSNBC, NBC та PBS. Для українських глядачів пряму трансляцію проведе Голос Америки – переглянути її можна на вебсайті, YouTube, Facebook та X видання.

Інавгурація обраного президента США Дональда Трампа розпочнеться вранці 20 січня, коли його кортеж прибуде до Капітолія о 10:30 за місцевим часом (17:30 за Києвом). Тоді ж почнеться прямий ефір на Голосі Америки.

Дивіться інавгурацію Дональда Трампа у прямому ефірі:

Як проходитиме інавгурація

Цього року через холодну погоди урочистості відбудуться в ротонді Капітолія, а не на вулиці, як зазвичай. Востаннє присягу в ротонді складав президент Рональд Рейган у 1985 році.

Президент США Дональд Трамп складе присягу складе присягу, тримаючи Біблію, яку йому подарувала мати, та Біблію Лінкольна разом із обраним віце-президентом Джей Ді Венсом близько 12:00 за Вашингтоном (19:00 за Києвом).

"Трамп використовуватиме свою Біблію, яку йому подарувала мати, та Біблію Лінкольна. У 1955 році він отримав Бібліюз нагоди закінчення недільної початкової школи у Першій пресвітеріанській церкві на Джамейці, що в м.Нью-Йорк", - повідомив інавгураційний комітет.

Після складання присяги Трамп виголосить свою першу промову на посаді 47-го президента США. Цю промову можна буде прослухати з перекладом на українську на платформах Голосу Америки.

Згодом президентський кортеж вирушить до Білого дому, де Трамп проведе першу зустріч зі своїми радниками та підпише кілька указів. Після цього він привітає учасників інавгураційного параду, який проходитиме вулицями Вашингтона.

Увечері в Вашингтоні відбудуться кілька формальних балів, серед яких Бал військових, Бал свободи, на якому очікується до 12 тисяч осіб, та Бал благодійників нового президента. Трамп відвідає всі ці заходи.

21 лютого вранці в Національному соборі Вашингтона відбудеться богослужіння на честь нового президента, в якому братимуть участь близько 2500 осіб.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Хто відвідає церемонію

Серед запрошених на подію будуть чинний президент США Джо Байден і віце-президентка Камала Гарріс, яка програла Трампу на президентських виборах. Очікується також присутність колишніх президентів США Барака Обами та Джорджа Буша-молодшого.

На церемонії будуть присутні мільярдери Ілон Маск, Джефф Безос і Марк Цукерберг, а також багато сенаторів і членів Палати представників.

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Нагадаємо, інавгурація Дональда Трампа як 47-го президента США розпочнеться з ранкової служби в Церкві Святого Йоана. Після цього Трамп зустрінеться з Джо Байденом і його дружиною Джилл у Білому домі. Основні урочистості відбудуться в Конгресі США.

Також текстову онлайн-трансляцію церемонії веде Главред.

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп має намір розпочати масові депортації нелегальних мігрантів вже наступного дня після своєї інавгурації. Перша хвиля операцій почнеться в Чикаго, з участю 100-200 офіцерів імміграційної служби.

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