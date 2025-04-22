Уже давно бабуся: Катя Осадча розкрила особистий секрет

Стисло:
- У Каті Осадчої троє синів
- Зірка розповіла, як примудрилася без онуків стати бабусею
Українська ведуча, модель і громадська діячка Катя Осадча - мама трьох синів. Раніше вона зізналася, що хотіла б завести ще й доньку, але не впевнена, що цей план здійсниться. Тим часом 41-річна зірка натякнула, що вже морально готується до онуків, у чому їй, імовірно, вдасться реалізувати свою мрію поняньчити дівчинку.
Утім, у своєму блозі в Instagram Осадча вперше розповіла, що "бабуся" вона вже дуже давно: обговорюючи свої дитячі прізвиська, ведуча розкрила цікавий факт про себе.
"Як мене в дитинстві називали? Про це знає, напевно, три людини в світі. Мене називали "бабуся". Тому що я була мала, мені було 14 років, я пішла в модельну школу, і я була там маленька і ніби всезнаюча. Тому, коли я починала розумничати, мені казали: "Бабуся, не розумничай!" Ось так! Бабуся"", - зі сміхом розповіла знаменитість.
Катя Осадча вперше стала мамою 2002 року - тоді від першого чоловіка, бізнесмена і нардепа Олега Поліщука, вона народила сина Іллю. Іван (2017) і Данило (2021) народилися в другому шлюбі ведучої з її колегою Юрієм Горбуновим.
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Хто така Катя Осадча
Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча і модель. Найбільш відома, як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.
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