Осадча зворушливо згадала, як "при надії" виходила заміж за Горбунова

Ведуча Катерина Осадча привітала чоловіка Юрія Горбунова з 7-ю річницею шлюбу і показала фото з весілля, де вона на останньому місяці вагітності/

Осадча зворушливо подякувала чоловікові за ті сім років, які вони провели разом / колаж Главред, фото УНІАН

Відома українська телеведуча і світська левиця Катерина Осадча та її чоловік, продюсер і шоумен Юрій Горбунов 3 лютого відсвяткували сьому річницю весілля.

"Наша річниця. Сім років від дня нашого спонтанного розпису. Я кругла, як кулька. За два тижні до народження Івана, але Юра скомандував, що мусимо розписатися, а раніше часу, звісно, не знайшлося. Тому в лютому по страшній ожеледиці ми послизнулися до РАГСу", - згадала Осадча.

Осадча зворушливо подякувала чоловікові за сім років, які вони провели разом і "за спогади та всі негаразди, які вони долають разом".

"Спасибі тобі за наші 7 років, за наш увесь час разом, наші спогади і всі проблеми, які долаємо разом, наших хлопчиків і твою підтримку в будь-якому моєму відчаї. Love you to the moon and back", - зворушливо написала телеведуча.

