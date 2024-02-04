Осадча зворушливо згадала, як "при надії" виходила заміж за Горбунова

Відома українська телеведуча і світська левиця Катерина Осадча та її чоловік, продюсер і шоумен Юрій Горбунов 3 лютого відсвяткували сьому річницю весілля.
"Наша річниця. Сім років від дня нашого спонтанного розпису. Я кругла, як кулька. За два тижні до народження Івана, але Юра скомандував, що мусимо розписатися, а раніше часу, звісно, не знайшлося. Тому в лютому по страшній ожеледиці ми послизнулися до РАГСу", - згадала Осадча.
Осадча зворушливо подякувала чоловікові за сім років, які вони провели разом і "за спогади та всі негаразди, які вони долають разом".
"Спасибі тобі за наші 7 років, за наш увесь час разом, наші спогади і всі проблеми, які долаємо разом, наших хлопчиків і твою підтримку в будь-якому моєму відчаї. Love you to the moon and back", - зворушливо написала телеведуча.
Нагадаємо, раніше українська співачка Камалія розкрила подробиці її розставання з пакистанським мільйонером Мохаммадом Захуром, з яким перебувала у стосунках 20 років.
Також нова обраниця українського шоумена Володимира Остапчука, 22-річна журналістка Катерина Полтавська, спровокувала чутки про свою вагітність від ведучого.
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