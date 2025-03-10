"Трошечки показує зайве": Катя Осадча відповіла на чутки про вагітність

Стисло:
- Катя Осадча висловилася про найчастіші чутки, які виникають про неї
- Зокрема зірка підняла тему вагітності
Українська ведуча та громадська діячка Катя Осадча час від часу "вривається" в новинну стрічку через чутки про свою вагітність. У своєму блозі в Instagram вона з великою самоіронією прокоментувала це явище.
"Розвінчуємо плітки. Скільки разів я була вагітна? Кожного разу, коли я виходжу в сукні, яка трошечки показує зайве на талії, – я "вагітна". Але треба зауважити, що раз на п'ять років ця плітка підтверджується", - посміялася Осадча.
Ведуча - мама трьох синів: Іллі (2002), Івана (2017) і Данила (2021). Катя Осадча не раз зізнавалася, що мріє ще про доньку, проте четверта дитина в її найближчі плани на майбутнє поки що не входить. Тому появу дівчаток у її родині у вигляді онучок 41-річна знаменитість уже покладає на синів.
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Хто така Катя Осадча
Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча і модель. Найбільш відома, як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.
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