"Трошечки показує зайве": Катя Осадча відповіла на чутки про вагітність

Дитяче питання в контексті Осадчої сильно хвилює її фанатів.

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Катя Осадча вагітність - ведуча прокоментувала чутки / колаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

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Катя Осадча висловилася про найчастіші чутки, які виникають про неї

Зокрема зірка підняла тему вагітності

Українська ведуча та громадська діячка Катя Осадча час від часу "вривається" в новинну стрічку через чутки про свою вагітність. У своєму блозі в Instagram вона з великою самоіронією прокоментувала це явище.

"Розвінчуємо плітки. Скільки разів я була вагітна? Кожного разу, коли я виходжу в сукні, яка трошечки показує зайве на талії, – я "вагітна". Але треба зауважити, що раз на п'ять років ця плітка підтверджується", - посміялася Осадча.

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Ведуча - мама трьох синів: Іллі (2002), Івана (2017) і Данила (2021). Катя Осадча не раз зізнавалася, що мріє ще про доньку, проте четверта дитина в її найближчі плани на майбутнє поки що не входить. Тому появу дівчаток у її родині у вигляді онучок 41-річна знаменитість уже покладає на синів.

Хто така Катерина Осадча / інфографіка: Главред

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Хто така Катя Осадча Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча і модель. Найбільш відома, як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.

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