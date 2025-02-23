Мама трьох дітей Катя Осадча зізналася, чи буде четверта

Осадча розповіла, що хотіла б завести доньку.

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Катя Осадча новини - Катя Осадча поділилася думками про дітей і майбутнє / колаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Коротко:

У Каті Осадчої троє синів

Ведуча мріє про доньку, але вже замислюється про онучок

Українська ведуча, модель і громадська діячка Катя Осадча паралельно із запаморочливою кар'єрою встигла реалізувати себе, як мама. У неї троє синів, молодший із яких з'явився на світ улітку 2021 року.

Водночас 41-річна зірка зізнається, хотіла б завести ще й доньку. Однак зараз вона припускає, що в неї швидше з'являться онучки. "Доньку хотіла. Але в мене троє прекрасних хлопців. Думаю, що на мене чекають онучки", - розповіла Осадча у своєму блозі в Instagram.

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На запитання від прихильників, наважилася б вона стати мамою в 45, ведуча відповіла: "Якщо чесно, то я і зараз рахую, скільки буде мені, коли Данило закінчить школу. Але в мене троє дітей, а на другу наважитися треба. Друга дитина - це зовсім інші відчуття, а третя - ще інші".

Катя Осадча новини - Катя Осадча поділилася думками про дітей і майбутнє / колаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

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Хто така Катя Осадча Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча і модель. Найбільш відома, як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.

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