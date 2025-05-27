"Я помилявся": одинак Агутін зробив зізнання про Варум

Леонід Агутін зробив нове зізнання щодо своєї дружини - Анжеліки Варум.

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Агутін звернувся до Варум / Колаж Главред, фото Instagram/agutinleonid

Коротко:

Про що розповів Леонід Агутін

Що він сказав своїй дружині - Анжеліці Варум

Російський співак Леонід Агутін, який вважає за краще мовчати про страшне терористичне вторгнення РФ в Україну, звернувся до своєї дружини - Анжеліки Варум на тлі постійних чуток про розлучення.

У день народження співачки і дружини Агутін звернувся до неї і зробив особисте зізнання. "Коли я був молодим, то думав, що людям похилого віку - ними я вважав людей мого нинішнього віку, - жити вже й не так хочеться. Я помилявся. Але ми поступово входимо у вікову категорію людей, яким усе, що вдається легко, красиво і з ентузіазмом, дається як маленький подвиг. І жінкам у цьому сенсі, гадаю, набагато складніше", - філософствує співак.

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Агутін і Варум багато років / Фото Instagram/agutinleonid

За його словами, він пишається своєю дружиною. "Вона чудова. Її неможливо не любити. Неможливо не магнетизуватися її жіночою і просто людською красою, добротою і справжністю. Сьогодні ми вітаємо Анжеліку Варум із днем народження! І я бажаю своїй дружині море здоров'я, натхнення, любові й упевненості, щоб продовжувати зігрівати своїм теплом серця рідних, близьких, відданих шанувальників і, звісно, мене! Люблю", - підсумував артист.

Агутін і Варум багато років / Фото Instagram/agutinleonid

Агутіна і Варум не часто можна побачити разом. Частіше, Агутін з'являється один у соціальних мережах та на концертах. Часто пропагандисти пишуть про те, що Варум осіла в США і буває в терористичній Росії не так, щоб часто.

Агутін і Варум багато років / Фото Instagram/agutinleonid

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Главред раніше писав про те, що Леонід Агутін відмовився стояти в одному кадрі з російським співаком під псевдонімом Shaman, який виступає на пропагандистських концертах, що оспівують війну в Україні.

Інцидент трапився під час запису новорічного російського концерту "Песня года".

Раніше також Агутінвирішив зробити заяву про шлюб із Варум. Послання співак залишив на своїй сторінці в соцмережі. "Нам сьогодні 25. Уже й не знаю - це багато чи мало. Якби мене запитали 25 років тому, сказав би, що це неможливо. А ось уже 24 роки тому цілком міг допустити такий масштаб і не тільки. Я так вдячний за твою любов до мене і так трепетно зберігаю свою любов до тебе. Цього м'якого і сильного почуття близькості та довіри відчайдушно не вистачає зараз навколишньому світу. Любов моя, наша з тобою команда взяла срібло. Рухаємося до подальших досягнень, у тому світі вже який є", - написав артист.

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Хто такий Леонід Агутін Леонід Агутін - радянський і російський співак, композитор, музикант, автор пісень, аранжувальник, режисер; заслужений артист Росії (2008). За даними Вікіпедії, Леонід Агутін народився в Москві 16 липня 1968 року. Його батько, Микола Агутін, співав у ВІА "Голубые гитары", працював концертним директором у групах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мати, Людмила Агутіна, - вчителька початкових класів. Загалом до 2023 року співак випустив 15 альбомів. Останній, "Увімкніть світло", вийшов 2021-го. Його артист записував під час пандемії коронавірусу.

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