Популярна співачка розповіла, як Нікітін переживає друге розлучення з Горбачовою

Стисло:
- Ольга Горбачова та Юрій Нікітін розійшлися
- Олександра Заріцька розповіла про стан музичного продюсера зараз
У липні 2025 року українська співачка Ольга Горбачова розповіла, що перебуває у стані розриву зі своїм чоловіком, музичним продюсером Юрієм Нікітіним. Раніше пара вже розлучалася: 1998 року вони почали стосунки, 2007-го уклали шлюб, а 2009-го - розірвали його. У 2011 році Нікітін і Горбачова відновили стосунки, а в 2016 знову пішли під вінець.
Зараз Юрій і Ольга намагаються не загадувати наперед, чим завершаться їхні стосунки. Однак музичний продюсер, схоже, з позицією вже визначився.
Свою думку про це в інтерв'ю для "Ближче до зірок" висловила Олександра Заріцька - солістка гурту Kazka і підопічна Нікітіна. Вона поділилася, що нещодавно в Нью-Йорку відбулася зйомка кліпу колективу, на якій був присутній продюсер.
Після спілкування з Юрієм у Заріцької виникло враження, що в душі він не прийняв розставання з Ольгою Горбачовою. "Ми знімали кліп в Нью-Йорку. Багато було роботи, але Юра приїжджав. Він взагалі супер, дуже активно включився в роботу. І мені здається, що в його голові в них (з Ольгою Горбачовою - прим. редактора) немає розлучення. Чомусь так мені здається", - зазначає співачка.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що співачка Джамала жорстко впала зі сцени. Подробиці інциденту, який обернувся для неї травмою, в соціальних мережах розкрила сама артистка.
Також український музичний продюсер Олена Мозгова змінила імідж і помолодшала на очах. З новою зачіскою дочка Миколи Мозгового скинула щонайменше 10 років.
Читайте також:
- Федінчик знав про коханця: Денисенко "спалилася" в обіймах нового обранця
- "Не може рухатися, плаче": син Тимура Мірошниченка опинився в лікарні
- "Мій останній виклик": Настя Приходько розповіла про перехідний етап у житті
Про персону: Юрій Нікітін
Юрій Нікітін - український музичний продюсер, творець і генеральний директор компанії Mamamusic. 2007 року Нікітін став музичним продюсером першої української "Фабрики зірок" на Новому каналі, 2010 року став музичним продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканалу 1+1, повідомляє Вікіпедія. Продюсер Вєрки Сердючки та гурту KAZKA, у минулому - Ірини Білик, гуртів НеАнгели та NikitA.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред