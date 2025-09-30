Популярна співачка розповіла, як Нікітін переживає друге розлучення з Горбачовою

Юрій Нікітін і Ольга Горбачова були разом (з перервами) протягом 27 років.

https://glavred.net/starnews/populyarnaya-pevica-rasskazala-kak-nikitin-perezhivaet-vtoroy-razvod-s-gorbachevoy-10702796.html Посилання скопійоване

Юрій Нікітін розлучення - Олександра Заріцька розповіла про стан продюсера / колаж: Главред, фото: instagram.com/gorbachovaolga, instagram.com/yuriynikitin

Стисло:

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін розійшлися

Олександра Заріцька розповіла про стан музичного продюсера зараз

У липні 2025 року українська співачка Ольга Горбачова розповіла, що перебуває у стані розриву зі своїм чоловіком, музичним продюсером Юрієм Нікітіним. Раніше пара вже розлучалася: 1998 року вони почали стосунки, 2007-го уклали шлюб, а 2009-го - розірвали його. У 2011 році Нікітін і Горбачова відновили стосунки, а в 2016 знову пішли під вінець.

Зараз Юрій і Ольга намагаються не загадувати наперед, чим завершаться їхні стосунки. Однак музичний продюсер, схоже, з позицією вже визначився.

відео дня

Свою думку про це в інтерв'ю для "Ближче до зірок" висловила Олександра Заріцька - солістка гурту Kazka і підопічна Нікітіна. Вона поділилася, що нещодавно в Нью-Йорку відбулася зйомка кліпу колективу, на якій був присутній продюсер.

Після спілкування з Юрієм у Заріцької виникло враження, що в душі він не прийняв розставання з Ольгою Горбачовою. "Ми знімали кліп в Нью-Йорку. Багато було роботи, але Юра приїжджав. Він взагалі супер, дуже активно включився в роботу. І мені здається, що в його голові в них (з Ольгою Горбачовою - прим. редактора) немає розлучення. Чомусь так мені здається", - зазначає співачка.

Юрій Нікітін розлучення - Олександра Заріцька розповіла про стан продюсера / Скриншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що співачка Джамала жорстко впала зі сцени. Подробиці інциденту, який обернувся для неї травмою, в соціальних мережах розкрила сама артистка.

Також український музичний продюсер Олена Мозгова змінила імідж і помолодшала на очах. З новою зачіскою дочка Миколи Мозгового скинула щонайменше 10 років.

Читайте також:

Про персону: Юрій Нікітін Юрій Нікітін - український музичний продюсер, творець і генеральний директор компанії Mamamusic. 2007 року Нікітін став музичним продюсером першої української "Фабрики зірок" на Новому каналі, 2010 року став музичним продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканалу 1+1, повідомляє Вікіпедія. Продюсер Вєрки Сердючки та гурту KAZKA, у минулому - Ірини Білик, гуртів НеАнгели та NikitA.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред