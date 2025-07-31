Юрій Нікітін та Ольга Горбачова розлучаються: хто став причиною

Горбачова зізналася, чому вирішила розірвати стосунки зі своїм двічі чоловіком.

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Юрій Нікітін розлучення - Ольга Горбачова розповіла, чому вона і продюсер більше не разом / колаж: Главред, фото: instagram.com/gorbachovaolga

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Якою була історія їхніх стосунків

Ще один зірковий шлюб тріщить по швах: співачка Ольга Горбачова повідомила про розставання з музичним продюсером Юрієм Нікітіним. Рішення про це пара ухвалила ще 8 місяців тому, три з них подружжя не живе разом.

Про проблеми у стосунках із чоловіком Горбачова повідомила в інтерв'ю Славі Дьоміну. Усе почало руйнуватися ще три з половиною роки тому, а зараз настав час приймати остаточне рішення.

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На розлучення офіційно Ольга та Юрій ще не подавали. Ініціатором розриву стала сама співачка. При цьому вона зазначає - причина розставання не в невірності когось із подружжя.

"Зараз у нас процес завершення стосунків. Ми не на офіційній стадії, але до неї близько. Ми останніх вісім місяців як завершили наші стосунки. Це дуже комплексне питання, воно не пов'язане з третіми особами. Воно пов'язане з моїми особистими процесами. Я весь час намагаюся вирватися з цих стосунків, хоча в мене прекрасний чоловік, але у мене не було більше ресурсу на ці стосунки. Ми три з половиною роки маємо такі випробування, що треба обирати, куди ти хочеш скерувати цей ресурс. Мій чоловік масштабний, він у чомусь геніальний, але він потребує дуже багато моєї уваги. Колись для мене це було окей, але зараз, коли я беру участь в кар'єрі обох доньок і коли я дійшла рішення, що хочу будувати кар'єру в новій країні, я просто в якийсь період зрозуміла, що від чогось я маю відмовитися. Це виявилися мої стосунки. Мені було в них вже складно, було складно й Юрі. Ми дійшли таких висновків, що ми знову спробуємо бути окремо", - поділилася Ольга Горбачова.

Юрій Нікітін розлучення - Ольга Горбачова розповіла, чому вона і продюсер більше не разом / Скриншот YouTube

Примітно, що сам Нікітін розставання з дружиною не коментує. Ба більше: наприкінці червня він у своєму блозі в Instagram опублікував зворушливий пост, присвячений річниці їхнього шлюбу.

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін наприкінці червня відзначили дев'яту річницю / instagram.com/yuriynikitin

Юрій Нікітін - особисте життя

Музичний продюсер Юрій Нікітін познайомився з Ольгою Горбачовою 1998 року. У 2007 пара уклала шлюб, який проіснував лише два роки. Однак у 2011 році Нікітін і Горбачова знову зійшлися, а в 2016 - одружилися.

У пари двоє спільних дітей - доньки Поліна і Серафима.

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін з дітьми / instagram.com/gorbachovaolga

Першою дружиною Юрія Нікітіна була українська співачка Ірина Білик. Пара познайомилася 1990 року, і разом виступала в гурті Цей дощ надовго. Ірина та Юрій були разом 8 років.

Ірина Білик та Юрій Нікітін / instagram.com/yuriynikitin

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Про персону: Юрій Нікітін Юрій Нікітін - український музичний продюсер, творець і генеральний директор компанії Mamamusic. 2007 року Нікітін став музичним продюсером першої української "Фабрики зірок" на Новому каналі, 2010 року став музичним продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканалу 1+1, повідомляє Вікіпедія. Продюсер Вєрки Сердючки та гурту KAZKA, у минулому - Ірини Білик, гуртів НеАнгели та NikitA.

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