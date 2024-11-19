Не допомогла навіть ліцензія адвоката: у Кім Кардаш'ян проблеми із законом - ЗМІ

Колишня дружина Каньє Веста вже не вперше порушує нескладне правило.

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Кім Кардаш'ян новини - Кім Кардаш'ян оштрафувала поліція / колаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Що сталося з Кім Кардаш'ян:

Селебріті виписали штраф за порушення на дорозі

Раніше Кім уже мала проблеми через такий самий проступок

Американська модель, підприємиця, світська левиця та блогерка Кім Кардаш'ян навчалася юриспруденції та має ліцензію адвоката. Проте це не вберегло її від порушень закону.

Як повідомляє видання TMZ, днями автомобіль бізнес-леді зупинила поліція Лос-Анджелеса. Кардаш'ян виписали штраф до виправлення помилки (одержувач може не оплачувати квитанцію, якщо протягом певного часу виправить порушення і пред'явить докази цього шерифу - прим. редактора).

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Зауваження і штраф Кім отримала через свій Tesla Cybertruck, яким вона володіє з лютого 2024 року. Тонування на склі автомобіля було занадто темним і не відповідало законам штату.

Варто зазначити, що подібне порушення - не перше на рахунку Кім Кардаш'ян. У 2013 році знаменитість уже зупиняли в Калабасасі через надмірно темні вікна. Щоправда, тоді їй лише зробили попередження.

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Хто така Кім Кардаш'ян Кім Кардаш'ян - американська зірка реаліті-шоу, акторка, підприємець. Світової популярності набула після виходу популярного реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян", пише Вікіпедія.

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