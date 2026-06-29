"Непростий період": дружина втікача Ями зробила зізнання про життя в США

Владі Ямі довелося кардинально змінити сферу діяльності після переїзду.

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Влад Яма з дружиною / колаж: Главред, фото: instagram.com, Влад Яма

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Де живе Влад Яма з дружиною

Що розповіла Лілія Яма

Дружина колись популярного українського хореографа Влада Ями раптово зробила зізнання в Instagram про їхнє життя в США. Після початку повномасштабного вторгнення Лілія Яма разом із чоловіком переїхала за океан.

Життя за кордоном не стало для пари безтурботним раєм. Після завершення телевізійної кар’єри Владу Ямі довелося радикально змінити сферу діяльності. Зараз хореограф займається діджеїнгом і проводить приватні заходи. Також Яма проводить танцювальні майстер-класи. Лілія Яма підтримує чоловіка і працює його менеджером.

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Чим займається Влад Яма / фото: instagram.com, Лілія Яма

Незважаючи на те, що знаменитість будує нове життя далеко від України, його досі не полишає ностальгія за успішною кар’єрою на батьківщині. Яма часто викладає в соцмережах фотографії з різних українських шоу, згадуючи минулі часи.

Зараз же Лілія Яма зізналася, що переживає непростий період. У своєму Instagram дружина хореографа повідомила, що їй доводиться долати труднощі.

Лілія Яма про життя в США / фото: instagram.com, Лілія Яма

"Зараз у моєму житті непростий період. Але я знаю - я обов’язково впораюся", - заявила Лілія.

Влад Яма / інфографіка: Главред

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Про персону: Влад Яма Владислав Яма - український танцюрист, а також суддя телевізійних проектів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" та "Модель XL". Член журі "Ліги сміху".

З початку війни Влад Яма живе в Америці. Кажуть, що він заплатив прикордонникам велику суму, щоб його випустили за кордон. За втечу його неодноразово критикували.

У соціальних мережах Влад з’являється вкрай рідко, бо щоразу стикається з осудом. Відомо, що він кілька разів анонсував благодійні заходи, але вони відбувалися російською мовою.

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