На Україну суне спека: синоптик попередила про різку зміну погоди

Після холодних ночей в усі регіони повернуться високі температури. Однак є нюанс.

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Прогноз погоди 14 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Наскільки знизиться температура в Україні у п'ятницю

Коли Україну накриє нова хвиля спеки

Погода в Україні в усіх областях завтра, 14 серпня, буде сухою та сонячною під впливом антициклону - масштабної області високого атмосферного тиску, коли дощі мають найменше шансів.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. За її словами, антициклон зараз охоплює майже всю територію Європи. Тому у прогнозі навіть не видно туманів в окремих регіонах.

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Синоптична карта / фото: facebook.com/tala.didenko/

У п'ятницю протягом дня температура повітря буде коливатися в межах +20+25 градусів, на Закарпатті +28+31 градус.

"А вночі навіть вже витягайте пледи чи й ковдру, мінімально +12+17, а на півночі та заході подекуди - страшно сказати - +9+11 градусів", - додала синоптик.

Погода в Україні 14 серпня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Києві 14 серпня

У столиці у п'ятницю буде сухо, без опадів і сонячно. Температура повітря вдень підвищиться до +24 градусів.

Погода в Києві 14 серпня / фото: скріншот з meteoprog

Однак Діденко попередила, що у найближчі неділю та понеділок спека повернеться у Київ та більшість областей України, буде +30 градусів і вище, хоча й недовго.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Якою буде погода в Україні у серпні-вересні

Главред писав, що за даними Українського гідрометеорологічного центру, середня температура повітря в серпні очікується в межах +21+25 градусів, а в гірських районах - близько +17+19 градусів. Для більшості регіонів це приблизно на 2 градуси вище за кліматичну норму.

За попередніми розрахунками сезонних моделей, початок вересня може пройти під знаком теплої, а часом майже літньої погоди. Причина полягає в тому, що на початку осені поверхня землі та водойми все ще зберігають значний запас тепла, накопиченого протягом літа.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 15 серпня утримається погода переважно без опадів на всій території України. Температура повітря в нічний час очікується +9+16 градусів, вдень +26+31 градус.

Раніше стало відомо, що поточний тиждень обіцяє чудову помірну температуру повітря в Україні, але найближчими вихідними знову повернеться спека до +30…+34 градусів.

За даними синоптика Діденко, з 13 по 15 серпня в Україні денні температури будуть коливатися в межах +22+26 градусів. Але вже 16-17 серпня в усі області країни повернеться спека.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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