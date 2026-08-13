"Євробачення" оновило правила для країн у стані війни: чи стосується це України

Держава-переможець не зможе прийняти конкурс, якщо проведення заходу на її території становитиме загрозу безпеці.

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"Євробачення" оновило правила для країн, що перебувають у стані війни / колаж: Главред, фото: eurovision.com

Коротко:

ЄВС зможе залучити незалежних експертів для оцінки ситуації

З 2027 року учасникам конкурсу має виповнитися 18 років до моменту першої репетиції

Європейський мовний союз (ЄМС) вніс зміни до правил проведення "Євробачення-2027", які стосуються країн, що перебувають у стані війни або зіткнулися з серйозними геополітичними ризиками. Оновлені правила опубліковано на офіційному сайті "Євробачення".

Згідно з новими положеннями, держава-переможець не зможе прийняти конкурс, якщо проведення заходу на її території загрожуватиме безпеці та стабільності країни або регіону.

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У разі виникнення сумнівів Європейський мовний союз зможе залучити незалежних експертів для оцінки ситуації в регіоні. Якщо фахівці дійдуть висновку, що проведення конкурсу є небезпечним, країну-переможця буде визнано нездатною організувати захід.

У такому випадку ЄВС призначить іншого мовника, який візьме на себе організацію та проведення конкурсу, а також усі пов’язані з цим права, обов’язки та відповідальність. При цьому альтернативний організатор не буде зобов’язаний проводити "Євробачення" від імені країни-переможця.

Зміни торкнулися й інших вимог. З 2027 року учасникам конкурсу має виповнитися 18 років до моменту першої репетиції. Раніше взяти участь у "Євробаченні" могли виконавці, яким уже виповнилося 16 років.

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