"Євробачення" оновило правила для країн у стані війни: чи стосується це України

Коротко:
- ЄВС зможе залучити незалежних експертів для оцінки ситуації
- З 2027 року учасникам конкурсу має виповнитися 18 років до моменту першої репетиції
Європейський мовний союз (ЄМС) вніс зміни до правил проведення "Євробачення-2027", які стосуються країн, що перебувають у стані війни або зіткнулися з серйозними геополітичними ризиками. Оновлені правила опубліковано на офіційному сайті "Євробачення".
Згідно з новими положеннями, держава-переможець не зможе прийняти конкурс, якщо проведення заходу на її території загрожуватиме безпеці та стабільності країни або регіону.
У разі виникнення сумнівів Європейський мовний союз зможе залучити незалежних експертів для оцінки ситуації в регіоні. Якщо фахівці дійдуть висновку, що проведення конкурсу є небезпечним, країну-переможця буде визнано нездатною організувати захід.
У такому випадку ЄВС призначить іншого мовника, який візьме на себе організацію та проведення конкурсу, а також усі пов’язані з цим права, обов’язки та відповідальність. При цьому альтернативний організатор не буде зобов’язаний проводити "Євробачення" від імені країни-переможця.
Зміни торкнулися й інших вимог. З 2027 року учасникам конкурсу має виповнитися 18 років до моменту першої репетиції. Раніше взяти участь у "Євробаченні" могли виконавці, яким уже виповнилося 16 років.
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Євробачення-2027
Пісенний конкурс "Євробачення-2027" офіційно відбудеться в Болгарії, у приморському місті Бургас.
Право приймати 71-й конкурс країна отримала завдяки перемозі співачки DARA з піснею "Bangaranga" на "Євробаченні-2026" у Відні.
Організатори в особі Європейського мовного союзу (EBU) та Болгарського національного телебачення (BNT) обрали Бургас серед інших претендентів (Софія, Варна, Пловдив) завдяки його сучасній інфраструктурі та технічному потенціалу.
Усі основні етапи конкурсу відбудуться в прямому ефірі на багатофункціональній "Arena Burgas", відкритій у 2023 році. Перший півфінал відбудеться 11 травня 2027 року, другий півфінал - 13 травня 2027 року, гранд-фінал - 15 травня 2027 року.
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