Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Дрони завдали удару по порту на Одещині: на місці "прильоту" спалахнула пожежа

Анна Ярославська
13 серпня 2026, 06:52
google news Підпишіться
на нас в Google
Ізмаїльська РДА не надає інформації щодо масштабів пожежі та збитків.
Атака дронов, робота ПВО
Атака на порт Ізмаїла - дрони РФ пошкодили інфраструктуру на півдні / Колаж: Главред, фото: 126 обто, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Нічна атака БПЛА пошкодила український порт на півдні
  • Підрозділи ДСНС гасять пожежу на ураженому об'єкті

У ніч на четвер, 13 серпня, російська окупаційна армія атакувала портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області. У результаті виникла пожежа.

"Противник завдав удару по портовій інфраструктурі. В результаті атаки є пошкодження, виникла пожежа", - пише Ізмаїльська РДА.

відео дня

У райдержадміністрації не уточнили масштаби пожежі та пошкоджень, однак додали, що "підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків".

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ після першої години ночі повідомляли про групи ворожих дронів на півдні Одеської області, а також про групу БПЛА, що рухалися в бік Ізмаїла.

Атаки на Одесу та область - новини

Як писав Главред, 11 липня російські війська завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області та цивільному судноплавству. В результаті атаки загинули дві людини, ще двоє отримали поранення.

14 липня окупанти атакували два торгові судна під прапорами Танзанії та Ліберії, капітан одного з суден загинув.

18 липня країна-агресор Росія атакувала в акваторії Чорного моря поблизу Одеси іноземне торгове судно під прапором Антигуа і Барбуди - одна людина загинула, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані.

19 липня армія країни-агресора РФ поблизу Одеси атакувала торгове судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке вийшло з порту після завантаження кукурудзи.

Судна не заходять в українські порти

Захід суден у українські морські порти тимчасово зупинився, проте говорити про повноцінну блокаду морського експорту поки що передчасно. Про це наприкінці липня повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький.

За його словами, ще 21 липня в українські порти щодня заходили чотири-п’ять суден. Хоча цей показник не можна назвати високим, рух тривав. Наразі ж заходження суден повністю припинилося, однак таке рішення ухвалили самі судновласники, а не українська влада.

Міністр наголосив, що уряд уже працює над пошуком рішення, оскільки безперебійна робота морського коридору має стратегічне значення для економіки та національної безпеки України.

Інші новини:

Про персону: Тарас Висоцький

Тарас Миколайович Висоцький - заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Тимчасово виконував обов'язки міністра Мінагрополітики з 14 травня до 5 вересня 2024 року.

З 16 липня 2026 року міністр аграрної політики та продовольства України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Одеса Одеська область Измаил війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дрон РФ прицільно влучив у поїзд із 340 пасажирами на Одещині: є загиблі

Дрон РФ прицільно влучив у поїзд із 340 пасажирами на Одещині: є загиблі

09:28Україна
В України з'явився новий план війни, унікальні операції почалися: що чекає на РФ

В України з'явився новий план війни, унікальні операції почалися: що чекає на РФ

09:25Аналітика
Потужний удар вглиб РФ: дрони атакували Башкортостан, горить важливий об'єкт

Потужний удар вглиб РФ: дрони атакували Башкортостан, горить важливий об'єкт

08:07Світ
Реклама

Популярне

Більше
Уражено одразу чотири кораблі: Україна провела масштабну операцію в тилу РФ

Уражено одразу чотири кораблі: Україна провела масштабну операцію в тилу РФ

Рис виходить в рази смачнішим і ароматнішим: що шеф-кухарі додають під час варіння

Рис виходить в рази смачнішим і ароматнішим: що шеф-кухарі додають під час варіння

Навіщо залишати кавову гущу на терасі: трюк допоможе вирішити поширену проблему

Навіщо залишати кавову гущу на терасі: трюк допоможе вирішити поширену проблему

Українцям радять надягати пакет на віник перед прибиранням: навіщо

Українцям радять надягати пакет на віник перед прибиранням: навіщо

Гороскоп Таро на завтра, 13 серпня: Овнам — діяти, Близнюкам — новини

Гороскоп Таро на завтра, 13 серпня: Овнам — діяти, Близнюкам — новини

Останні новини

10:35

Туї більше не жовтітимуть і стануть густими: допоможе секретний засіб із кухні

10:18

Рецепт домашнього морозива з трьох інгредієнтів - готується 35 хвилин

10:04

Помер "хрещений батько російського шансону", родом з України - що сталося

09:53

Білі кухні вже не в моді: який відтінок визнано найкращим для дому

09:28

Дрон РФ прицільно влучив у поїзд із 340 пасажирами на Одещині: є загиблі

Путін припустився фатальної помилки: Преображенський — про виключення партії "Яблуко" з виборів до Держдуми РФПутін припустився фатальної помилки: Преображенський — про виключення партії «Яблуко» з виборів до Держдуми РФ
09:25

В України з'явився новий план війни, унікальні операції почалися: що чекає на РФ

09:15

"У стилі 90-х": Роналду після весілля захейтили через обручки

08:38

ЗСУ звільнили 26 населених пунктів: як контрнаступ змінює фронт — ISW

08:07

Потужний удар вглиб РФ: дрони атакували Башкортостан, горить важливий об'єкт

Реклама
07:13

"Є 1%": Зеленський назвав, скільки ракет Patriot потрібно Україні, щоб пережити зиму

06:52

Дрони завдали удару по порту на Одещині: на місці "прильоту" спалахнула пожежа

05:00

Проблеми почнуть відступати: чотири знаки зодіаку входять у новий період

04:41

Більшість потрапляла туди не з власної волі: навіщо СРСР почав зводити крематорії

04:37

Гороскоп на завтра, 14 серпня: Левам - релакс, Дівам - зміни

04:07

Буряк набере вагу і стане солодким, як мед: що обовʼязково зробити у серпні

03:13

У Росії можуть спалахнути антивоєнні протести: експерт назвав головну умову

02:46

Харчова сода для кімнатних рослин: коли допомагає, а коли шкодить

01:57

"Путін уже не рішає": комбриг ЗСУ розкрив, що реально може змусити РФ до миру

01:01

Мухи зникнуть і не повернуться: простий домашній лайфхак без жодної краплі хіміїВідео

00:02

Важкі часи позаду: на кого чекає потужна хвиля позитиву з 13 серпня

Реклама
00:00

Не всі сидерати однаково корисні: що посіяти перед різними овочамиВідео

12 серпня, середа
23:39

Не зламати та не підкорити: які жіночі імена мають найсильніший характер

23:24

Система мобілізації може змінитися: що вже зробила команда Драпатого

23:14

Поставте у вазу в серпні: колюча рослина, що відлякає від дому злих людей

22:52

Зіпсується чи долежить: як перевірити герметичність банок після охолодження

22:46

ЗСУ різко змінили ситуацію на фронті: DeepState показав масштаб просування

22:44

Віддають за копійки: ціни на популярний сезонний продукт досягли мінімуму

22:17

Вкрали з молитовника: яка насправді історія радянського гасла "Миру – мир"

22:03

Як позбутися жучків у крупі всього за одну ніч: допоможе проста кришечка від пляшки

22:01

Уражено одразу чотири кораблі: Україна провела масштабну операцію в тилу РФ

21:55

Дрібна картопля замість щедрого врожаю: що зроблено не так

21:13

"Путін зупинить війну": Зеленський сказав, як Україна планує дотиснути РФ

21:05

Чого не можна лити соду й оцет від засмічень: що станеться з трубами

21:05

Повернути унітазу чистоту та свіжість дуже просто: який засіб з кухні слід залити на ніч

20:44

Чи потрібно додавати олію в макарони: популярна помилка під час варіння

20:22

Листя груші швидко чорніє та опадає: як врятувати дерево в серпніВідео

20:04

Київ і Баку зближуються, а нове дослідження нагадує про сотні тисяч жертв на Кавказі

19:57

Харчовий колапс: які продукти масово зникають з українських магазинів на тлі ударів РФ

19:16

Опалювальний сезон під загрозою: для яких міст зима може виявитися найважчою

19:10

США втрутилися у нафтову війну: Невзлін пояснив, про що Венс просив ЗеленськогоПогляд

Реклама
19:03

Як сказати "сбоку припека" українською: найвлучніші відповідники

18:46

Що потрібно зробити кожному після Сонячного затемнення: 3 знаки, яким пощастить

18:35

Курячі відбивні здивують хрусткою скоринкою: секрет криється в незвичайному клярі

17:55

Пирій можна вивести раз і назавжди: як позбутися бур’яну без постійної прополки

17:50

Руді плями - лише початок: як захистити кузов авто від корозії на рокиВідео

17:33

Що мають зробити США і Європа, щоб Україна перемогла у війні: Forbes дав чітку відповідь

17:27

"Дав метастази в кістки": зірка серіалу "Офіс" повідомила про рак 4 стадіїВідео

17:12

Зітхнуть із полегшенням: які знаки зодіаку здолають труднощі 13 серпня

17:02

Салат і зелень будуть свіжими до 3 тижнів: секретний трюк, про який мало хто знає

16:55

РФ змінює тактику ударів: українців попередили про щоденну ракетну загрозу

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти