Дрони завдали удару по порту на Одещині: на місці "прильоту" спалахнула пожежа

Ізмаїльська РДА не надає інформації щодо масштабів пожежі та збитків.

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Атака на порт Ізмаїла - дрони РФ пошкодили інфраструктуру на півдні / Колаж: Главред, фото: 126 обто, ua.depositphotos.com

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Нічна атака БПЛА пошкодила український порт на півдні

Підрозділи ДСНС гасять пожежу на ураженому об'єкті

У ніч на четвер, 13 серпня, російська окупаційна армія атакувала портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області. У результаті виникла пожежа.

"Противник завдав удару по портовій інфраструктурі. В результаті атаки є пошкодження, виникла пожежа", - пише Ізмаїльська РДА.

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У райдержадміністрації не уточнили масштаби пожежі та пошкоджень, однак додали, що "підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків".

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ після першої години ночі повідомляли про групи ворожих дронів на півдні Одеської області, а також про групу БПЛА, що рухалися в бік Ізмаїла.

Атаки на Одесу та область - новини

Як писав Главред, 11 липня російські війська завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області та цивільному судноплавству. В результаті атаки загинули дві людини, ще двоє отримали поранення.

14 липня окупанти атакували два торгові судна під прапорами Танзанії та Ліберії, капітан одного з суден загинув.

18 липня країна-агресор Росія атакувала в акваторії Чорного моря поблизу Одеси іноземне торгове судно під прапором Антигуа і Барбуди - одна людина загинула, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані.

19 липня армія країни-агресора РФ поблизу Одеси атакувала торгове судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке вийшло з порту після завантаження кукурудзи.

Судна не заходять в українські порти

Захід суден у українські морські порти тимчасово зупинився, проте говорити про повноцінну блокаду морського експорту поки що передчасно. Про це наприкінці липня повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький.

За його словами, ще 21 липня в українські порти щодня заходили чотири-п’ять суден. Хоча цей показник не можна назвати високим, рух тривав. Наразі ж заходження суден повністю припинилося, однак таке рішення ухвалили самі судновласники, а не українська влада.

Міністр наголосив, що уряд уже працює над пошуком рішення, оскільки безперебійна робота морського коридору має стратегічне значення для економіки та національної безпеки України.

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Про персону: Тарас Висоцький Тарас Миколайович Висоцький - заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Тимчасово виконував обов'язки міністра Мінагрополітики з 14 травня до 5 вересня 2024 року. З 16 липня 2026 року міністр аграрної політики та продовольства України.

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