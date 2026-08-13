"Мені треба погуглити": дружина Алека Болдвіна відверто розповіла про свій діагноз

Хіларія Болдвін зробила відверте зізнання щодо свого здоров’я.

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Дружина Алека Болдвіна відверто розповіла про свій діагноз / колаж: Главред, фото: instagram.com/hilariabaldwin

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Хіларія - мати сімох дітей

Хіларія вирішила поставитися до свого діагнозу з гумором

Дружина голлівудського актора Алека Болдвіна Хіларія розповіла про стан свого психічного здоров'я. Про особисті особливості вона відверто написала в Instagram.

Мати сімох дітей зізналася, що у неї діагностовано синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ), а також дислексію - особливість, яка може ускладнювати читання та обробку письмової інформації.

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При цьому Хіларія вирішила поставитися до ситуації з гумором. Вона пожартувала, що іноді їй доводиться звертатися до словника або пошукової системи, щоб зрозуміти, чи було образою повідомлення, залишене на її адресу.

"Мені потрібно погуглити, перш ніж образитися на коментар хейтера. Як би там не було, дислексія та СДУГ у будь-якому разі прочитають це слово як "життєрадісна"", - написала вона.

Про свій діагноз Хіларія Болдвін згадувала у книзі, виданій у 2025 році. Вона відверто зазначала, що захворювання "значно впливає на її мовлення, здатність читати, сприймати на слух, концентрацію, пам’ять і впевненість у собі".

Зокрема, як припускала підприємниця, саме через СДУГ у неї виникли розлади харчової поведінки: "У мене була анорексія, була булімія, я переїдала, недоїдала - перепробувала все".

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Про особу: Алек Болдвін Александр Рей "Алек" Болдвін III - американський актор кіно, телебачення та озвучування, комік, кінорежисер і письменник. Лауреат премій "Золотий глобус" та "Еммі", а також номінант на "Оскар" і "Тоні", повідомляє портал "Вікіпедія".

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