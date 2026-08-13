Російський блогер злив "компромат" на Раміну: у її прес-службі відреагували

Сергій Григор'єв-Апполонов розповів, як начебто до нього приходила фотографуватися журналістка Раміна.

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Сергій Григор'єв-Апполонов "злив" Раміну / Колаж Главред, фото Instagram/greywiese, raminalalala

Коротко:

Що написав Сергій Григор'єв-Апполонов про Раміну

Як відреагували користувачі Тредс

Популярний російський блогер Сергій Григор'єв-Апполонов, який нещодавно відвідував музичний фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі та спілкувався з багатьма українськими зірками, опублікував цікавий допис про журналістку Раміну Есхакзай.

Про те, як українська інтерв’юерка підійшла до нього на фестивалі в Берліні, він написав у своєму Threads. Він також опублікував фото журналістки.

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У свою чергу, пресс-лужба Раміни Есхакзай спростовує цю інформацію та вимагає надати докази, які б підтверджували озвучені твердження.

"Та годі вам, чого ви до неї чіпляєтеся. Мила жінка, підійшла в Берліні сфотографуватися, казала, що дивиться всі мої відеоблоги - мені було приємно", - написав він.

Блогер Grey Wise оприлюднив витівку Раміни / Скріншот Threads

Тим часом, буквально напередодні Раміна опублікувала інтерв’ю зі співачкою Ольгою Поляковою, якій сама ставила запитання щодо "хороших росіян". Зокрема, вона згадала дружбу Полякової з Нікою Білоцерківською та Євгеном Чичваркіним.

"Як правило, хороші росіяни ухиляються від питання про Україну", - сказала Раміна й навела як приклад висловлювання росіянина Чичваркіна про удари українських безпілотників по РФ та великих складах.

Користувачі залишили під дописом Григор'євої-Апполонової сотню коментарів, які не були на користь Раміни.

Користувачі розкритикували Раміну за допис Григор’єва-Апполонова / Скріншот Threads

Користувачі розкритикували Раміну за допис Григор’єва-Апполонова / Скріншот Threads

Користувачі розкритикували Раміну за допис Григор'єва-Апполонова / Скріншот Threads

Скандал навколо співачки Полякової розгорівся після її появи в розважальному відео з російським музикантом Сергієм Григор'євим-Апполоновим під час фестивалю Лайми Вайкуле в Юрмалі. Після хвилі обурення українців ролик видалили. Замість визнання своєї помилки в новому інтерв’ю Раміна Есхакзай Полякова порівняла вимоги публічних вибачень із "партійною системою" та висловила побоювання, що суспільство зараз залякане.

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Про особу: Сергій Григор'єв-Апполонов Сергій Григор'єв-Апполонов - німецький співак, автор пісень, медійна особистість російського походження, найпопулярніший російськомовний інфлюенсер у Європі. Є родичем Андрія Григор'єва-Апполонова (учасника поп-гурту "Іванушки Інтернешнл").

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