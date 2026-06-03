Влад Яма несподівано накинувся на росіян і висловився щодо війни — деталі

Танцюрист-втікач згадав про рідний Київ, який постійно обстрілює російська армія.

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Влад Яма зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Влад Яма

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Влад Яма висловився про росіян

Як хореограф відреагував на обстріл Києва

Український танцюрист і шоумен Влад Яма, який виїхав з країни на початку повномасштабного вторгнення, несподівано згадав про батьківщину і війну. Хореограф висловився у своєму Instagram.

У сторіз Яма репостнув новинне відео з Києва. Він поділився інформацією про страшний обстріл, який стався 2 червня. На кадрах видно клуби диму на тлі Батьківщини-Матері, руйнування та пожежі, що охопили будинки української столиці.

відео дня

Влад Яма про війну / фото: instagram.com, Влад Яма

"02.06.26 Київ пережив масований удар: загиблі та десятки поранених", — йдеться у ролику.

Танцюрист не стримав емоцій від побаченого. Він обрушився на росіян з нецензурним висловом, коментуючи те, що сталося.

"Прокляті (неценз.) росіяни (неценз.)", — висловився Яма.

Влад Яма показав наслідки обстрілу Києва / скрін з відео

Влад Яма — де зараз

Влад Яма рідко згадує про події на Батьківщині. Після еміграції шоумен в основному публікує контент, пов'язаний з його життям у США, включаючи професійні проєкти, виступи та подорожі. Танцюрист також активно розвиває кар'єру діджея та бере участь в американських заходах. Раніше Яма стверджував, що виїхав з України, щоб забезпечити безпеку родині.

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська актриса Ольга Сумська відверто поділилася своїм хобі, яке вона вирішила масштабувати до повноцінного бізнесу. Правда, як зізналася сама артистка, поки що ця справа працює скоріше для душі і реального доходу їй ще не приносить.

Також Камалія заявила, що об'єкти її сімейного бізнесу втретє зазнали російської атаки. У зв'язку з цим артистка попросила молитовної підтримки у своєї аудиторії, зазначивши, що попереду чекає масштабна і важка робота.

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Про персону: Влад Яма Владислав Яма — український танцюрист, а також суддя телевізійних проектів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" та "Модель XL". Член журі "Ліги Сміху".

З початку війни Влад Яма живе в Америці. Кажуть, що він заплатив прикордонникам велику суму, щоб його випустили за кордон. За втечу його неодноразово хейтили.

У соціальних мережах Влад з'являється вкрай рідко, тому що щоразу стикається з осудом. Відомо, що він кілька разів анонсував благодійні заходи, але вони проходили російською мовою.

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