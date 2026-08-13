"Обкурений і погано співає": Дан Балан зганьбився нетверезими виступами

Замовники, які часто запрошують молдовського співака на виступи, скаржаться на його неприйнятну поведінку.

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Де зараз Дан Балан / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дан Балан; t.me/funnylovedb

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У чому звинувачують Дана Балана

Що сталося на весіллі відомого блогера

Молдавський співак Дан Балан, який продовжує регулярно приїжджати в Україну на приватні виступи та корпоративи, опинився в центрі гучного скандалу. Блогер Сергій Халус і журналістка Наталія Тур у програмі "Ні сорому, ні совісті" заявили, що після приватних вечірок за участю артиста замовники масово залишаються незадоволеними якістю шоу.

За словами Наталії Тур, клієнти часто скаржаться на те, що Балан виходить до публіки в неадекватному вигляді. Замовники підозрюють, що причина такого стану артиста криється у зловживанні алкоголем та забороненими речовинами.

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"У нас потім усі незадоволені корпоративами. Кажуть, він приїжджає якийсь оббуханий, обкурений і погано співає", - поділилася інсайдерською інформацією журналістка.

Як Дан Балан виглядав раніше / фото: instagram.com, Дан Балан

У відповідь на слова колеги Сергій Халус згадав резонансний випадок із виступом молдавської зірки на весіллі блогера Дениса Повєткіна. За словами ведучого, наречений був настільки шокований поведінкою артиста, що вимагав негайно припинити його шоу.

"Денчик перервав захід, підійшов до організаторів і сказав: „Заберіть його зі сцени!" Він виступав за гроші, але був у такому стані, що вони сказали: „Ми не хочемо навіть на це дивитися". Це як якийсь п’яний чоловік", - розповів Халус.

Дан Балан на концерті / фото: t.me/funnylovedb

Цікаво, що сам Денис Повєткін ще в травні 2026 року в інтерв’ю Васі Тимошенко відкрито зізнавався, що був розчарований виступом зірки. Блогер згадав, що артист запізнився, вийшов на сцену з великим пафосом, навіть не привітався з гостями й виглядав вкрай дивно. Повєткін зізнався, що хотів припинити виступ Дана Балана, який міг зіпсувати все свято.

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Про персону: Дан Балан Дан Балан - молдавський музикант, автор пісень і продюсер, колишній соліст гурту O-Zone. Перший і єдиний молдавський музикант, номінований на премію "Греммі" як співавтор хіта Live Your Life у виконанні співачки Ріанни та репера T.I.

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