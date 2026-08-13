"У стилі 90-х": Роналду після весілля захейтили через обручки

Кріштіану Роналду одружився з матір'ю своїх дітей і показав обручки, які не сподобалися користувачам соцмережі.

https://glavred.net/starnews/ronaldu-posle-svadby-zaheytili-za-kolca-chto-za-90-ye-10788029.html Посилання скопійоване

Кріштіану Роналду та Джорджину Родрігес піддалися критиці за обручки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/georginagio

Коротко:

Що пишуть користувачі форуму щодо обручок

Як, на їхню думку, вони мали б виглядати

Легендарного футболіста Кріштіану Роналду, який напередодні одружився з матір'ю своїх дітей Джорджиною Родрігес, висміяли за обручки.

Пара опублікувала на своїх сторінках фото рук з обручками. Уважні користувачі Threads почали критикувати фото та вибір молодят.

відео дня

"Я не вірю!! Це ШІ. Що за обручки в стилі 90-х", - написала одна з коментаторок.

Роналду розкритикували за вибір обручок / Скріншот Threads

Втім, інші користувачі стали на захист ювелірної прикраси. "Ви думали, що там буде кубок ФІФА?", "З яких пір класика стала стилем 90-х?", "А чи потрібні обручки з діамантами розміром з фалангу?", - пишуть вони.

Дехто за допомогою ШІ створив потенційні моделі кілець, які б підійшли зірковій родині: "А що, так треба було?".

Як, на думку користувачів, мають виглядати каблучки / Скріншот Threads

Нагадаємо, раніше 41-річний спортсмен і 32-річна модель опублікували фотографію, на якій його рука ніжно лежить на її руці, при цьому обоє носять прості золоті обручки. Підпис до допису гласить: "CиG".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше "Главред" розповідав, що онук легендарної української співачки Софії Ротару, який покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення, продемонстрував своє спортивне тіло та уривок зі свого тренування.

Раніше також легендарна барбадоська співачка Ріанна, яка не так давно втретє стала мамою разом зі своїм партнером A$AP Rocky, поділилася у своєму Instagram кадром, на який шанувальники чекали давно - на ньому вперше разом опинилися всі троє її дітей: старші сини RZA і Riot Rose, а також молодша донька, яка народилася цього року.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду - португальський футболіст, нападник і капітан саудівського клубу "Ан-Наср" та збірної Португалії. Чемпіон Європи, п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА. Вважається одним із найкращих футболістів усіх часів, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред