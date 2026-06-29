Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Кохання": у мережі розсекретили загадкову обраницю Дантеса

Христина Трохимчук
29 червня 2026, 11:12оновлено 29 червня, 11:51
google news Підпишіться
на нас в Google
Після появи першої фотографії Дантеса з дівчиною в мережі швидко з’ясували, з ким зустрічається артист.
Дантес - з ким зустрічається
Дантес - з ким зустрічається / колаж: Главред, фото: instagram.com, Володимир Дантес

Ви дізнаєтеся:

  • Дантес показав свою дівчину
  • З ким зустрічається Дантес

Відомий український артист Дантес вперше після розриву з Дашею Кацуріною розсекретив, що перебуває у стосунках. У Threads провели розслідування і з'ясували, з ким зустрічається співак.

відео дня

Раніше Дантес опублікував ніжне фото з коханою. Пара разом відвідала один із закладів, після чого співак виклав фотографію їхньої розмови здалеку. На знімку не можна було розгледіти обличчя обраниці артиста. Сам артист жодним чином не прокоментував цей загадковий анонс нових стосунків.

Володимир Дантес показав свою нову обраницю
Володимир Дантес показав нову обраницю / фото: instagram.com, Володимир Дантес

Незважаючи на це, шанувальники одразу почали шукати кохану артиста. Аналіз соцмереж допоміг користувачам Threads швидко знайти докази зв’язку співака з Анастасією Неправдою, фахівчинею у сфері маркетингу. Пара підписана один на одного в Instagram. Головним доказом, що підтверджує роман Дантеса та Анастасії, став скріншот сторіз дівчини, де вона вітає свого коханого з днем народження.

"З днем народження, кохання", - написала Неправда.

Нова дівчина Дантеса
Нова дівчина Дантеса / фото: instagram.com, Анастасія Неправда

У кадрі не видно облич пари, але користувачі мережі одразу звернули увагу на впізнаване татуювання на руці, яке точно належить Володимиру Дантесу.

Анастасія Неправда - нова дівчина Дантеса
Анастасія Неправда - нова дівчина Дантеса / фото: instagram.com, Анастасія Неправда

Чутки про новий роман співака ходили вже деякий час. Пару бачили в центрі Києва. Дантес не особливо приховував, що перебуває у стосунках, і прогулювався з коханою, тримаючись за руки, разом із собакою. Коментатори відзначили, що у артиста чудовий смак і його нова обраниця дуже вродлива.

Володимир Дантес
Володимир Дантес / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що майбутня королева Великої Британії Кейт Міддлтон зважилася на відверте зізнання про свою важку хворобу. Принцеса Уельська поділилася особистими переживаннями та розповіла, як саме боротьба з раком перевернула її звичне життя.

Також суддя проєкту "МайстерШеф" Ольга Мартиновська розповіла про важкі наслідки бойкоту, з яким зіткнулася після резонансної розмови з Машею Єфросініною. Кулінарка зізналася, що їй неймовірно важко справлятися з цим тиском.

Читайте також:

Про особу: Володимир Дантес

Володимир Дантес (справжнє ім'я - Володимир Гудков) - український співак, теле- та радіоведучий. Екс-учасник гурту "ДіО.фільми". Переможець шоу талантів "Фабрика зірок-2". Був одружений (2015–2022) зі співачкою DOROFEEVA. Автор проєктів "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок культури", "Мамо, я роблю бізнес" тощо. Знімався у багатьох телешоу - "Ліга сміху", "Маскарад", "Маленькі гіганти", "Я люблю Україну", "Їжа, я люблю тебе" тощо. Учасник гурту Badstreet boys. Сольно виступає під псевдонімом Dantes.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Володимир Дантес новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Бої за Константинівку: Reuters пояснив, чому існує ризик втрати міста

Бої за Константинівку: Reuters пояснив, чому існує ризик втрати міста

12:07Фронт
Графіки відключення світла повертаються в Україну: де та коли не буде енергопостачання

Графіки відключення світла повертаються в Україну: де та коли не буде енергопостачання

12:04Енергетика
Путін може вдатися до серйозної ескалації на тлі ударів по Криму - The Telegraph

Путін може вдатися до серйозної ескалації на тлі ударів по Криму - The Telegraph

11:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
Полив кавунів та динь у спеку: городник розкрив хитрість для гарного врожаю

Полив кавунів та динь у спеку: городник розкрив хитрість для гарного врожаю

Будинок стане прохолоднішим за лічені хвилини: простий трюк врятує у пекельну спеку

Будинок стане прохолоднішим за лічені хвилини: простий трюк врятує у пекельну спеку

Після спеки +38 на Україну насунуться зливи, і стане прохолодніше: названо дату

Після спеки +38 на Україну насунуться зливи, і стане прохолодніше: названо дату

Збережеться до весни: сприятливі дати в липні для збору озимого часнику

Збережеться до весни: сприятливі дати в липні для збору озимого часнику

Звичайний чайний пакетик врятує сковорідку від стійкого нагару: як працює лайфхак

Звичайний чайний пакетик врятує сковорідку від стійкого нагару: як працює лайфхак

Останні новини

12:16

ASUS представляє в Україні Zenbook DUO (UX8407) — ноутбук із двома OLED-екранами для ефективної роботи зі штучним інтелектом новини компанії

12:07

Бої за Константинівку: Reuters пояснив, чому існує ризик втрати міста

12:04

Графіки відключення світла повертаються в Україну: де та коли не буде енергопостачання

12:02

Заплутався у власних брехнях: Путін визнав, що не захопив Куп’янськ і переплутав річку з містом

11:48

Китайський гороскоп на завтра, 30 червня: Драконам — обмеження, Кроликам — перспективи

Путіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - РейтеровичПутіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - Рейтерович
11:22

Досвідчені господині кладуть лавровий лист у шафу: чому це корисний лайфхак

11:12

"Кохання": у мережі розсекретили загадкову обраницю Дантеса

11:06

Путін може вдатися до серйозної ескалації на тлі ударів по Криму - The Telegraph

10:56

30 червня - "другий Великдень": навіщо віруючі мають пофарбувати 13 яєць

Реклама
10:38

Путін зробив заяву про наступ на Суми: чи існує загроза для міста

10:12

На кого чекає багатство, а на кого — медовий місяць: гороскоп Таро на повню 29 червняВідео

09:58

Загострення на фронті: в ISW фіксують просування ворога на двох важливих напрямках

09:57

"Життя змінилося через рак": Кейт Міддлтон зважилася на зізнання про хворобуВідео

09:44

РФ хоче знищити прифронтові АЗС в Україні: "Флеш" оцінив ризик дефіциту пального

09:31

Що може принести в дім нещастя: прикмети у свято 30 червня

09:06

У війні настав перелом, військові ресурси РФ вичерпано: аналіз Financial Times

08:52

"Усвідомлює труднощі": в ISW поставили під сумнів "переможні" заяви Путіна

07:57

Через спеку енергосистема працює на межі можливостей: українців попередили про відключення

07:56

Кремль готує потужний повітряний удар по Україні: Коваленко назвав причинуПогляд

07:44

Заборонений куплет гімну України: яких слів Москва боялася понад 150 років томуВідео

Реклама
07:27

Коли Терезам посміхнеться удача в липні 2026 року: детальний гороскоп на місяцьВідео

06:56

"Підірвали електропідстанцію": через атаку дронів частина Криму залишилася без світла

05:55

"Проклинають, погрожують": Мартиновська виступила із зверненням після відміни

04:41

Легендарний квас часів СРСР: як його насправді готували та чому зараз такого вже нема

04:03

Збережеться до весни: сприятливі дати в липні для збору озимого часникуВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці людей у ​​сауні за 52 с

03:33

Чому "щастя любить тишу": як страх чужої заздрості стримує наш успіх

02:37

Несподівана удача спіткає три знаки зодіаку - хто серед щасливчиків

01:30

Названо переможця ЧС-2026: несподіваний вердикт суперкомп’ютера

28 червня, неділя
23:20

Раптова смерть командира 154 ОМБр: у поліції розкрили причину

23:06

Путін раптово визнав паливний колапс і висунув нові вимоги до УкраїниВідео

22:36

Будинок стане прохолоднішим за лічені хвилини: простий трюк врятує у пекельну спекуВідео

22:09

Чому понеділок вважають важким — що не можна робити в перший день тижня

21:55

У кого життя зміниться на півтора року вперед: повний гороскоп на липень 2026Відео

21:44

РФ завдала ракетного удару по Харківщині: є загибла, серед постраждалих - діти

21:26

"Не досягли жодної мети": у МЗС різко відповіли на переможні реляції Путіна

21:07

Кому чекати подарунків, доленосних зустрічей та удачі: гороскоп на липень 2026Відео

21:06

Помідори виростуть гігантськими та солодкими: проста дія, про яку знають одиниціВідео

20:25

Мухи зникнуть з дому просто на очах: несподіваний спосіб діє навіть у спекуВідео

19:25

Нова мобілізація у РФ: в РНБО розкрили єдиний сценарій та наслідки

Реклама
19:13

Командира 154-ї бригади Кононнікова знайшли мертвим - що відомо

18:56

У Росії уражено один із п'яти найбільших НПЗ: ССО розкрили подробиці

18:25

Рушники повернуть свіжість знову: розкрито простий секрет ідеального пранняВідео

18:14

Ретроградний Меркурій підготував випробування для 6 знаків зодіаку до 23 липня

18:11

Що робити, якщо вжалили бджола або оса: як швидко зняти набряк і свербіж

18:02

Секрет рясного врожаю огірків: чому досвідчені городники поливають їх дріжджами

17:50

Путін заговорив про зміну планів у війні і "доленосний" час для РФВідео

17:23

Перекрито маршрут перекидання військ РФ: у Криму підірвано важливий залізничний міст

17:12

Кому пощастить із грошима: три китайські знаки зодіаку початку липня

17:04

Нагороди присуджено посмертно: Гіга та ADAM отримали важливі державні нагороди

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини Черкаси
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти