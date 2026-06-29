"Кохання": у мережі розсекретили загадкову обраницю Дантеса

Після появи першої фотографії Дантеса з дівчиною в мережі швидко з’ясували, з ким зустрічається артист.

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Дантес - з ким зустрічається / колаж: Главред, фото: instagram.com, Володимир Дантес

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Дантес показав свою дівчину

З ким зустрічається Дантес

Відомий український артист Дантес вперше після розриву з Дашею Кацуріною розсекретив, що перебуває у стосунках. У Threads провели розслідування і з'ясували, з ким зустрічається співак.

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Раніше Дантес опублікував ніжне фото з коханою. Пара разом відвідала один із закладів, після чого співак виклав фотографію їхньої розмови здалеку. На знімку не можна було розгледіти обличчя обраниці артиста. Сам артист жодним чином не прокоментував цей загадковий анонс нових стосунків.

Володимир Дантес показав нову обраницю / фото: instagram.com, Володимир Дантес

Незважаючи на це, шанувальники одразу почали шукати кохану артиста. Аналіз соцмереж допоміг користувачам Threads швидко знайти докази зв’язку співака з Анастасією Неправдою, фахівчинею у сфері маркетингу. Пара підписана один на одного в Instagram. Головним доказом, що підтверджує роман Дантеса та Анастасії, став скріншот сторіз дівчини, де вона вітає свого коханого з днем народження.

"З днем народження, кохання", - написала Неправда.

Нова дівчина Дантеса / фото: instagram.com, Анастасія Неправда

У кадрі не видно облич пари, але користувачі мережі одразу звернули увагу на впізнаване татуювання на руці, яке точно належить Володимиру Дантесу.

Анастасія Неправда - нова дівчина Дантеса / фото: instagram.com, Анастасія Неправда

Чутки про новий роман співака ходили вже деякий час. Пару бачили в центрі Києва. Дантес не особливо приховував, що перебуває у стосунках, і прогулювався з коханою, тримаючись за руки, разом із собакою. Коментатори відзначили, що у артиста чудовий смак і його нова обраниця дуже вродлива.

Володимир Дантес / інфографіка: Главред

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Про особу: Володимир Дантес Володимир Дантес (справжнє ім'я - Володимир Гудков) - український співак, теле- та радіоведучий. Екс-учасник гурту "ДіО.фільми". Переможець шоу талантів "Фабрика зірок-2". Був одружений (2015–2022) зі співачкою DOROFEEVA. Автор проєктів "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок культури", "Мамо, я роблю бізнес" тощо. Знімався у багатьох телешоу - "Ліга сміху", "Маскарад", "Маленькі гіганти", "Я люблю Україну", "Їжа, я люблю тебе" тощо. Учасник гурту Badstreet boys. Сольно виступає під псевдонімом Dantes.

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