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Путін загострив ситуацію: Японія висловила протест РФ через Курильські острови

Анна Косик
13 серпня 2026, 10:57
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Після оголошення візиту Путіна на незаконно окуповані території, у Токіо зробили заяву.
Путін загострив ситуацію: Японія висловила протест РФ через Курильські острови
Путін вперше прибув на Курильські острови / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/news_kremlin

Головне:

  • Путін відвідав окуповані території Японії
  • У Токіо різко відреагували на візит диктатора
  • Глава Кремля, ймовірно, послав сигнал про неготовність йти на поступки

Кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін вперше за часи свого президентства відвідав незаконно окуповані країною-агресором Росією Курильські острови.

Як пише Kyodo News, це викликало негативну реакцію Токіо. Міністр закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі заявив, що Японія "рішуче протестує" проти цього візиту Путіна.

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"Чотири Північні території, включаючи острів Ітуруп (куди відправився Путін - Главред), за своєю суттю є японською територією як історично, так і згідно з міжнародним правом", - наголосив він.

На що спрямований візит Путіна

Видання припустило, що Путін своїм візитом на Ітуруп хотів показати світовим лідерам, що Росія ніколи не піде на територіальні поступки, чи то щодо Японії, чи то щодо України та інших держав.

Японія висувала Росії претензії через Курильські острови

Главред писав, що у 2022 році прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вперше за довгий час назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями.

"Для Токіо зазначені острови - Північні території, які є предметом давньої суперечки з Москвою. Росія окупувала ці японські землі в 1945 році після Другої світової і як і раніше утримує під своїм контролем", - сказав тоді Кісіда.

Курильські острови - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна офіційно визнала окупацію "північних японських територій" (Курильських островів) Росією. За відповідну постанову проголосували у ВРУ.

Напередодні Японія вперше з 2003 року позначила Південні Курильські острови незаконно окупованими Росією островами. У Токіо вважають ці території "невід'ємною частиною" японської держави.
Раніше, у 2023 році, Росія вирішила перекинути на Курильські острови берегові ракетні комплекси Бастіон. Комплекси розмістили на острові Парамушир, який знаходиться недалеко від Японії.

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Про джерело: Kyodo News

Kyodo News - найбільша компанія на ринку новин Японії, пише Вікіпедія. Один із лідерів міжнародного інформаційного бізнесу, що надає новини для світових засобів інформації. Утворена 1 листопада 1945 року на базі розпущеної після Другої світової війни державної Союзної інформаційної агенції. Має штаб-квартиру в токійському районі Мінато, 5 дочірніх компаній в Саппоро, Сендаї, Осаці, Наґої та Фукуоці, 48 префектурних і 39 міжнародних представництв. Працює цілодобово.

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