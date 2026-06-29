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"Життя змінилося через рак": Кейт Міддлтон зважилася на зізнання про хворобу

Христина Трохимчук
29 червня 2026, 09:57
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Принцеса Уельська вирішила підтримати людей, які проходять шлях одужання.
Кейт Міддлтон - Рак
Кейт Міддлтон - рак / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Ви дізнаєтеся:

  • Кейт Міддлтон прийняла виклик, пов'язаний із раком
  • Чому вона це зробила

Майбутня королева Великої Британії Кейт Міддлтон прийняла виклик, пов'язаний із її хворобою. Принцеса Уельська розповіла в Instagram, як рак змінив її життя.

Кейт поділилася емоціями, які об’єднують людей, що дізналися про свій важкий діагноз. За словами принцеси, життя після цього вже не стає таким, як раніше.

відео дня
Кейт Міддлтон підтримала челендж, пов’язаний із раком
Кейт Міддлтон підтримала челендж, пов'язаний із раком / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Рак вражає не лише тіло. Він змінює те, як ви думаєте й відчуваєте, і глибоко впливає на кожен аспект життя. Я знаю це з власного досвіду і розумію, що шлях під час і після лікування вимагає більшого, ніж просто медицина", - зазначила Міддлтон.

Щоб підтримати людей, хворих на рак, принцеса Уельська після ремісії вирішила взяти участь в ініціативі "Національний виклик трьох вершин". Це змагання на витривалість, у якому учасникам необхідно за 24 години підкорити найвищі гори Шотландії, Англії та Уельсу. Кейт опублікувала фотографію після досягнення цієї мети та поділилася, що хоче привернути увагу до більш глибокого впливу серйозних хвороб.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон - королівська родина / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Разом ми можемо підтримати кожного, чиє життя змінилося через рак, щоб ніхто не залишався наодинці з цією хворобою - невидимим або без допомоги. Будь ласка, пам’ятайте: ви не самотні", - повідомила принцеса Уельська.

інфографіка Кейт Міддлтон
інфографіка Кейт Міддлтон / Інфографіка Главред

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Про персону: Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II та другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набуває все більшої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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