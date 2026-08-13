Помер "хрещений батько російського шансону", родом з України - що сталося

Виконавець блатних романсів та пісень про еміграцію пішов з життя у віці 95 років.

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Помер Михайло Гулько / колаж: Главред, фото: t.me/radioshansonfm, pexels.com

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Помер Михайло Гулько

Де прожив останні роки життя артист

У Нью-Йорку на 96-му році життя помер відомий виконавець шансону Михайло Гулько. Про смерть артиста повідомили росЗМІ.

Музиканта, якого шанувальники та колеги часто називали "хрещеним батьком" жанру та "Орфеєм тюремної романтики", не стало 11 серпня - всього через кілька тижнів після його 95-річчя. Про смерть шансоньє повідомили його друзі та близькі. Офіційна причина смерті артиста поки що не розголошується.

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Гулько народився 1931 року в Харкові у творчій родині - його мати була співачкою та піаністкою, а батько працював у книготорговельній сфері. Майбутній артист з дитинства захопився музикою, співав під акомпанемент матері, а потім освоїв акордеон. Однак вищу освіту Гулько спочатку здобув технічну: закінчив гірничий факультет Московського політехнічного інституту й встиг попрацювати гірничим інженером на Донбасі.

Михайло Гулько - причина смерті / фото: t.me/radioshansonfm

У 1980 році Гулько вирішив емігрувати до США. Оселившись у Нью-Йорку, він швидко освоївся на Брайтон-Біч і завоював популярність, виступаючи в місцевих ресторанах.

"Мені пощастило. Мене впізнавали, я показував, на що здатний: у будь-якому ресторані, куди заходив, починав співати, грати. Мене брали на роботу - і все. Почали надходити чайові, які відразу в 10 разів перевищували зарплату", - згадував музикант в одному з інтерв’ю.

Успіх не змусив себе чекати - вже 1981 року вийшов його дебютний альбом "Синє небо Росії". У репертуарі співака було безліч композицій про в’язницю, війну, еміграцію та ностальгію за батьківщиною. Тематика його творчості породила стійкий міф про те, що Гулько нібито мав судимості й сидів у таборах. Насправді артист ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності.

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Про персону: Михайло Гулько Михайло Гулько - відомий радянський та американський музикант і співак, один із найяскравіших представників російського шансону. Уродженець Харкова, який побудував успішну музичну кар’єру за кордоном, пішов з життя 11 серпня 2026 року в Нью-Йорку на 96-му році життя.

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