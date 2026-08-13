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Дрон РФ прицільно влучив у поїзд із 340 пасажирами на Одещині: є загиблі

Інна Ковенько
13 серпня 2026, 09:28
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За попередньою інформацією, внаслідок удару загинули двоє працівників залізниці - машиніст та його помічник.
На Одещині реактивний
На Одещині реактивний "Шахед" прицільно влучив у пасажирський потяг (фото ілюстративне) / Колаж: Главред, фото: скриншот

Головне:

  • РФ вдарила реактивним "Шахедом" по потягу на Одещині
  • Дрон влучив у локомотив поїзда, вбивши машиніста та його помічника
  • 340 пасажирів та поїзна бригада евакуйовані, постраждалих серед них немає

На Одещині російський реактивний "Шахед" влучив у локомотив пасажирського поїзда. Загинули машиніст та його помічник.

Про трагеді повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

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"На жаль, мушу від першої особи повідомити про найстрашніше: попередньо за наявною інформацію цей удар не лишив шансів нашій локомотивній бригаді - машиністу та помічнику", - йдеться в повідомленні.

За його словами, загрозу безпілотника зафіксували заздалегідь, після чого моніторингова команда передала команду зупинити потяг. У цей момент він заходив на станцію, щоб пасажири могли безпечно евакуюватися.

Однак через різкий маневр реактивного "Шахеда" часу на повну зупинку потяга та евакуацію локомотивної бригади не вистачило.

Водночас 340 пасажирів та поїзна бригада були евакуйовані в безпечне місце. Серед них постраждалих немає.

Наразі для пасажирів організували довезення до Одеси автобусами.

"Це жахливий щоденний терор і прицільна атака по цивільних. Схиляємо голову перед героїзмом наших колег - вони загинули, зупиняючи потяг для безпечної висадки та порятунку своїх пасажирів", - йдеться в повідомленні.

РФ зібрала дрони і готує нову масовану атаку

У Головному управлінні розвідки Міноборони України попередили, що країна-агресор Росія накопичила близько 6,2 тисячі ударних безпілотників "Герань" різних модифікацій.

Зазначається, що дані дрони ворог може використовувати для проведення масованих комбінованих атак по території України.

"Росія накопичує ці безпілотники для проведення масованих комбінованих ударів по території України. Водночас обмежені виробничі можливості не дозволяють російським військам постійно підтримувати високу інтенсивність запусків", - наголосили в ГУР.

дрон
Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по залізниці - останні новини

Нагадаємо, зранку 8 серпня російські війська атакували потяг сполученням "Суми – Київ". Внаслідок атаки загорівся локомотив потяга.

Крім того, 19 липня російські війська здійснили черговий теракт проти цивільного населення, атакувавши безпілотником пасажирський поїзд у Запорізькій області. Завдяки чітким та оперативним діям залізничників трагедії вдалося уникнути.

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Суми ударними дронами. Внаслідок атаки є постраждалі. Уламки ворожого дрона впали на пасажирський поїзд. Ворожий дрон був збитий над будівлею вокзалу. Був пошкоджений поїзд №143 Суми - Рахів.

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Про джерело: "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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