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Потужний удар вглиб РФ: дрони атакували Башкортостан, горить важливий об'єкт

Анна Косик
13 серпня 2026, 08:07
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В РФ виникла пожежа такого масштабу, що місцева влада вже не змогла приховувати наслідків атаки.
Потужний удар вглиб РФ: дрони атакували Башкортостан, горить важливий об'єкт
Про кілька влучань вже повідомляють місцеві мешканці / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/ssternenko

Головне:

  • У Башкортостані уражено НПЗ
  • Внаслідок української атаки у Севастополі зникло світло
  • Сили оборони атакували об'єкти РФ у Маріуполі

У ніч на 13 серпня українські дрони атакували країну-агресора Росію та об'єкти на тимчасово окупованих територіях. Зокрема вибухи прогриміли у Башкортостані.

Український громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко повідомив, що на відстані понад 1000 кілометрів Сили оборони уразили "Газпром нефтехим Салават".

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"Це один із найбільших нафтопереробних комплексів РФ із потужністю 10 млн тонн сировини на рік. Він поєднує нафтопереробку, велике хімічне виробництво та газохімічний завод", - зазначив Стерненко.

Губернатор Радій Хабіров офіційно підтвердив атаку українськиз дронів. За його даними, уламки одного з безпілотників впали у промзоні Салавата, внаслідок чого виникла пожежа.

Потужний удар вглиб РФ: дрони атакували Башкортостан, горить важливий об'єкт
НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Окрім цього у тимчасово окупованому Севастополі після нічної атаки повністю зникло світло. Під ударом Сил оборони також опинився тимчасово окупований Маріуполь. Наслідки атаки уточнюються.

Потужний удар вглиб РФ: дрони атакували Башкортостан, горить важливий об'єкт
Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео атаки на Башкортостан:

Які наслідки відчуває РФ через українські атаки

Главред писав, що за словами експерта Дженніфер Паркер, українські безпілотники дають змогу уражати цілі на дистанціях, які раніше були доступні лише дорогим ракетним комплексам і бойовій авіації, і це вже змінює уявлення про те, як вестимуться майбутні збройні конфлікти.

Окремим наслідком української кампанії з ударів вглиб РФ стала перевірка боєздатності російської системи протиповітряної оборони, яку до 2022 року вважали одним із найсильніших елементів армії РФ. Паркер констатує, що її реальна ефективність виявилася нижчою за довоєнні очікування.

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України 10 серпня уразили нафтохімічний комбінат "Тобольскнефтехим" у місті Тобольськ Тюменської області РФ. Зафіксовано влучання у центральну газофракціонуючу установку підприємства.

Раніше стало відомо, що 7 серпня у Єкатеринбурзі було атаковано великий склад компанії Wildberries на відстані понад 2000 кілометрів від українського кордону.

Напередодні, 6 серпня у Башкортостані було уражено НПЗ "Башнефть-Новойл". У Ярославському регіоні – майже за 700 кілометрів від нашого кордону – НПЗ "Славнефть-Янос".

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Про персону: Сергій Стерненко

Сергій Стерненко - український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня по 15 липня 2026 року - радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.

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