ЗСУ звільнили 26 населених пунктів: як контрнаступ змінює фронт — ISW

Тиск на Олександрівському напрямку спричинив ланцюгову реакцію для російського командування.

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Олександрівський напрямок - ЗСУ звільнили 745 квадратних кілометрів / Колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ОК "Захід"

Про що пише ISW:

Скільки територій звільнили на Олександрівському напрямку

Які фактори забезпечили успіх ЗСУ

Як це вплинуло на інші ділянки фронту

Збройні сили України в ході контрнаступу на Олександрівському напрямку звільнили 26 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Контрнаступальні операції демонструють здатність України здійснювати відносно значні тактичні просування та відновлювати окремі елементи механізованого маневрування на локалізованих ділянках лінії фронту. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Загальна площа, яку вдалося повернути під контроль України з січня по серпень 2026 року, становить 745 квадратних кілометрів. До операції залучені десантно-штурмові війська ЗСУ та інші підрозділи.

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Ефект від цих дій, за оцінкою аналітиків, відчутний і за межами конкретної ділянки.

"Олександрівські контрнаступальні операції, ймовірно, мали каскадний вплив на інші ділянки фронту, змушуючи російські війська обирати між захистом від українських контратак на Олександрівському напрямку або розподілом живої сили та матеріалів для наступальних операцій в інших місцях на лінії фронту", - зазначили в ISW.

Що спрацювало на користь ЗСУ

Тактичні досягнення перших восьми місяців року аналітики пояснюють не одним рішенням, а сукупністю факторів, що взаємопідтримують один одного. Серед них - вдосконалення оперативного планування українського командування та узгоджене придушення й знищення ворожих засобів протиповітряної оборони (SEAD/DEAD).

Окремо в ISW виділяють посилення ударної кампанії середньої дальності проти російської логістики.

Ще один фактор, який зіграв на користь українських сил, - несподіване відключення російських підрозділів, що діють в Україні, від Starlink.

Етапи операції

Про звільнення низки населених пунктів на Олександрівському напрямку 12 серпня повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, головою Генштабу Ігорем Скибюком та командувачем ДШВ Олегом Апостолом.

За словами Драпатого, операція поділена на два етапи. Перший тривав з кінця січня до травня і дозволив звільнити близько 450 квадратних кілометрів території. Другий розпочався 5 травня і триває досі.

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що "наступальна операція проведена чітко - саме так, як і було заплановано".

За його словами, в операції брали участь бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ та інших залучених підрозділів. Завдяки активним діям українських сил вдалося завдати значних втрат російському окупаційному контингенту.

"Російські втрати склали щонайменше 9550 осіб убитими та ще понад 6600 осіб пораненими. Також відбулося поповнення обмінного фонду для України", - розповів Зеленський.

Що відбувається на інших напрямках фронту

Аналітики DeepState 11 серпня оновили карту бойових дій, зафіксувавши нові зміни на фронті. Так, армія РФ просунулася на Куп’янському напрямку. Згідно з оновленою картою, окупаційні війська РФ просунулися в районі села Піщане Куп’янського району Харківської області.

Наприкінці липня окупаційна армія країни-агресора Росії зробила спробу масованого танкового прориву на Добропільському напрямку, але прикордонники підрозділу "Фенікс" у взаємодії з суміжними підрозділами зірвали ворожий план.

Країна-агресор Росія може відкрити новий фронт на кордоні з Чернігівською та Сумською областями, використавши для цього територію Білорусі. Про це заявив командир Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Капустін.

Що змусить РФ укласти мир: думка комбрига ЗСУ

Командир 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Руслан Марішев заявив, що смерть російського диктатора Володимира Путіна не призведе до завершення війни проти України, оскільки в Росії вже сформувалася система, здатна продовжувати свою роботу незалежно від того, хто очолює країну.

За його словами, Путін уже не є єдиною фігурою, від якої залежить функціонування російської державної машини. Система репресій, на його думку, продовжить працювати й після зміни керівництва.

"Але ж Путін не приймає рішень. Путін там уже нічого не вирішує. Там уже вибудувана система. Там уже кого б не поставили, вона, як маховик репресій, працюватиме", - пояснив комбриг в інтерв’ю ТСН.

Марішев вважає, що серйозні внутрішні зміни в Росії можуть початися лише тоді, коли наслідки війни безпосередньо відчують мешканці найбільших міст країни-агресора, зокрема Москви та Санкт-Петербурга.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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