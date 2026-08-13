"Є 1%": Зеленський назвав, скільки ракет Patriot потрібно Україні, щоб пережити зиму

Через нестачу ракет Patriot Україна щодня зазнає ракетних ударів з боку Росії.

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Зеленський назвав точний відсоток Patriot, який врятує Україну взимку / Колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія

Ключові тези:

Липень став найсмертоноснішим місяцем з 2022 року

5% перехоплювачів врятують Україну взимку

Кількість балістичних ударів РФ зросла вдвічі

Трамп вагається щодо ліцензії на виробництво Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно отримати від США лише 5% наявних ракет-перехоплювачів Patriot, щоб пережити зиму, і 10% - щоб знищити всі російські балістичні ракети. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню CNN.

Глава держави підкреслив контраст між обсягом наявних в Україні засобів протиповітряної оборони та інтенсивністю російських обстрілів, яка не перестає зростати.

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"У нас цього року в два з половиною рази менше перехоплювачів, ніж було у 2025 році. Росія щомісяця запускає вдвічі більше балістичних ракет, ніж раніше", - зазначив Зеленський.

За даними ООН, липень став найсмертоноснішим місяцем для українських цивільних осіб з квітня 2022 року. Президент описав емоційний стан суспільства, яке живе під постійним ракетним тиском.

"Щоночі відбуваються атаки, а чотири-п’ять разів на місяць ми зазнаємо масштабних ударів... Це жахливі ночі. Насправді це дуже героїчні, дуже стійкі люди. Але вони втомилися", - сказав Зеленський.

Ситуацію з підтримкою президент узагальнив простим рівнянням у відсотках.

"Ось чим я живу щодня: від 1% до 5%. У мене є кілька місяців і мільйони телефонних дзвінків... Я намагаюся обміняти щось на ракети... Я роблю деякі речі, про які навіть не можу розповісти. Це не означає, що це поза законом. Але я не можу про це говорити", - розповів Зеленський.

За його словами, продаж США 5% наявних перехоплювачів дозволить Україні пережити зиму й врятувати життя людей, а 10% - повністю знищити здатність Росії завдавати балістичних ударів. Наразі, за його даними, Київ отримав лише 1% від необхідного обсягу.

Видання зазначає, що світовий дефіцит ракет посилила війна США з Іраном, і саме Україна відчуває його найгостріше - на тлі міст, які практично беззахисні перед ударами Москви.

​ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред ​

Ліцензія на Patriot і мільйони дзвінків до Білого дому

Залишається невизначеність щодо обіцянки президента США Дональда Трампа дозволити Україні самостійно виробляти ракети-перехоплювачі Patriot. Про ці наміри йшлося під час саміту НАТО в Анкарі, однак згодом американський лідер засумнівався в цій ідеї, а представники виробника систем відвідали Київ без конкретних результатів.

"Я сподіваюся, що мені це вдасться. Зараз у мене немає навіть 5%, і у мене немає такої підтримки. І це для мене - великий виклик, один із найбільших, з якими я стикався від самого початку цієї війни", - підкреслив Зеленський.

Президент розповів, що звертався до Білого дому безпосередньо - дзвінками та повідомленнями, - а також через союзників із проханням збільшити поставки Patriot. Подробиці своїх останніх контактів з адміністрацією Трампа він розкривати не став.

Зеленський підтвердив недавню телефонну розмову з віцепрезидентом Джей-Ді Венсом, проте відмовився коментувати, чи вимагав той припинити удари по російському нафтовому порту в Чорному морі, які шкодять американським компаніям і загрожують стрибком світових цін на енергоносії.

Безвихідний мирний план і загроза країнам НАТО

Київ висунув нові пропозиції щодо мирного процесу під егідою Трампа, який останніми місяцями здавався таким, що зайшов у глухий кут. Подробиць президент не розкривав, однак окреслив головну проблему переговорів.

"Нам потрібна більша залученість американської сторони до мирного плану. Я вдячний команді президента Трампа за те, що вони хочуть продовжувати. Путін не хоче припиняти цю війну, і на нього зараз чиниться недостатній тиск", - підкреслив Зеленський.

Президент також відкинув можливість поступки щодо решти території Донбасу, яку прагне захопити Путін, зазначивши, що гарантії безпеки залишаються ключовими для Києва.

Зеленський погодився з деякими західними оцінками, згідно з якими Путін може спробувати атакувати країну НАТО, ймовірно, одну з менших балтійських держав альянсу.

"Він не знає, як закінчити цю війну без масштабної окупації або великої перемоги для свого суспільства. Простіше знайти якусь невелику країну... для нього не матиме значення, чи входить ця країна до НАТО, чи ні. Він хоче швидкої перемоги, на 100% впевнений, що переможе, окупує, знищить або візьме під контроль", - пояснив Зеленський.

Ліцензії на Patriot для України - новини

Як писав Главред, 7 серпня президент США Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання про передачу Україні далекобійних ракет і додаткових батарей Patriot, пояснивши брак озброєння рішеннями попередньої адміністрації.

"Ну, ми теж хочемо ракети. Знаєте, коли Байден надав так багато - Байден віддав боєприпасів на 300 мільярдів доларів. Коли я залишав цю посаду, склади були повні, а він роздав більшу їхню частину", - заявив Трамп.

8 серпня президент Зеленський заявив, що Україна регулярно веде переговори зі Сполученими Штатами щодо поставок американських антибалістичних ракет, однак нинішні обсяги не дозволяють повністю покрити потреби.

"Чи виділятимуть вони нам ракети? Так. У нас є домовленості. Чи достатньо цих ракет? Ні", - заявив Зеленський.

8 серпня Зеленський написав у X, що головною перешкодою в переговорах з адміністрацією Трампа залишається бюрократія та "паперова тяганина". Але, за словами джерела видання The Atlantic на Капітолійському пагорбі, причина глибша.

"Виробники Patriot - компанії Raytheon і Lockheed - офіційно висловлюватимуть занепокоєння щодо крадіжки інтелектуальної власності та передачі технологій. Але їхня справжня проблема полягає в тому, що українці знайдуть спосіб удосконалити Patriot, а потім виробляти його в набагато більших масштабах, швидше і за значно менші кошти, ніж це можуть зробити існуючі виробничі лінії в США", - зазначив співрозмовник видання.

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, у ніч на 11 серпня в Києві пролунали вибухи - армія країни-агресора РФ обстріляла столицю балістичними ракетами. У результаті нічної російської атаки постраждала одна людина.

Шестеро людей загинули та ще 19 отримали поранення внаслідок масованого комбінованого удару російських військ по Запоріжжю в ніч на 9 серпня. Окупанти застосували ракети та авіабомби, у місті спалахнули пожежі та зникло електропостачання.

Цілями стали промислові об’єкти та інфраструктура, однак під ударом опинилася й житлова зона: пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, нежитлові споруди та гаражний кооператив.

Як розповів президент Зеленський, місто було атаковане північнокорейською балістичною зброєю, ракетами "Циркон" та керованими авіабомбами. Крім ракет, окупанти застосували по Україні понад 120 дронів, і більшість із них - реактивні "шахеди".

У ніч на 8 серпня в Києві та області пролунали вибухи на тлі російської атаки балістичними ракетами. Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки в Броварському районі Київської області, серед загиблих - дитина. Ще троє отримали поранення, і серед травмованих також є дитина.

РФ буде завдавати ракетних ударів 3–4 рази на місяць: прогноз ГУР

Країна-агресор Росія щомісяця перевиконує план з виробництва основних типів ракет на 110–120 % і готує серію комбінованих ударів по оборонно-промисловому комплексу та критичній інфраструктурі України. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скибицький.

Розвідка фіксує, що Росія здатна щомісяця здійснювати 3–4 комбіновані атаки з використанням ракет різних типів та безпілотників. Основними об’єктами таких ударів залишаються Київ, Запоріжжя, Дніпро та Харків - центри українського оборонно-промислового комплексу.

"Противник бачить серйозну загрозу і дуже ретельно веде розвідку у двох напрямках нашого ОПК. Перший - це наша балістика, вони намагаються не допустити виходу на серійне виробництво цього озброєння. Друге - все, що пов’язано з БПЛА та FPV-дронами", - сказав генерал-майор в інтерв’ю РБК-Україна.

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Про персону: Володимир Зеленський Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010-2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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