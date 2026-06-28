Федінчик вперше публічно відреагував на заручини Денисенко — деталі

Колишній чоловік актриси відверто висловився щодо свого ставлення до нових стосунків Наталки Денисенко.

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Наталка Денисенко заручини — реакція Андрія Федінчика / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Андрій Федінчик

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Наталка Денисенко виходить заміж вдруге

Як на заручини актриси відреагував Андрій Федінчик

Відомий український актор Андрій Федінчик вперше публічно відреагував на заручини своєї колишньої дружини Наталки Денисенко. В інтерв'ю Сашкові Гетьману він розповів, як зараз спілкується з екс-дружиною.

У відповідь на запитання, чи привітав Федінчик колишню дружину, актор чітко провів межу і заявив, що не стежить за особистим життям своєї колишньої обраниці. Єдина тема, яка досі об’єднує Наталку й Андрія — їхній спільний син.

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Андрій Федінчик — стосунки з Наталкою Денисенко / скрін з відео

"Ми не спілкуємося поза сином. Я не стежу за її життям", — відповів актор.

Також Андрій підкреслив, що нові стосунки колишньої дружини його не стосуються, а плани щодо майбутнього шлюбу з Юрієм Савранським не обговорювалися в їхніх розмовах.

"Тому мене це не стосується і ми не обговорюємо це. Це не підіймалося питання взагалі", — висловився Федінчик.

Наталка Денисенко виходить заміж / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка Денисенко — заручини

25 червня українська актриса Наталка Денисенко заручилася зі своїм коханим, бізнесменом і моделлю Юрієм Савранським. Романтична пропозиція руки і серця відбулася під час їхньої спільної поїздки до Туреччини. Савранський подарував актрисі каблучку з діамантом власного дизайну на тлі руїн храму Аполлона, де, за легендою, зустрічалися Марк Антоній і Клеопатра.

Андрій Федінчик / інфографіка: Главред

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що популярна українська блогерка Даша Квіткова показала в Instagram перші кадри зі свого весілля з Володимиром Бражком. Пара відсвяткувала весілля менш ніж через рік після заручин, які відбулися у вересні 2025 року.

Також виступ Макса Барських у Києві викликав гучні суперечки в інтернеті. Приводом для обговорення став інцидент із прихильницею, яка в розпал концерту залізла на подіум і влаштувала бійку з охоронцями.

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Про персону: Андрій Федінчик Андрій Федінчик — український актор театру, кіно та дубляжу. Заслужений артист України (2021). Федінчик народився 25 лютого 1985 року в місті Улан-Батор (Монголія). Дитинство та юність провів у Житомирі. Після закінчення школи вступив до Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого на факультет "Актор театру, кіно та телебачення", який закінчив у 2006 році. У 2019 році вийшов фільм Олексія Шапарева "Круті 1918", де Андрій зіграв Олексу Савицького. Це перша роль актора у повнометражному художньому фільмі Андрій Федінчик вступив до лав Збройних сил на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У грудні 2024 року військовий переніс складну операцію на хребті, після чого проходив тривалу реабілітацію.

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