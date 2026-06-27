Пластика грудей за рахунок мертвого окупанта: дочку путініста Пригожина кинули в РФ

Дана Пригожина взяла позику, розраховуючи на виплати за свого чоловіка, який приїхав воювати в Україну і загинув.

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Дочка Пригожина здійснила низку операцій за рахунок ліквідованого чоловіка-окупанта / Колаж "Главред", фото "ЕГ"

Коротко:

На що витратила дочка Пригожина

Як вони не поділили гроші за мертвого окупанта

Дочка російського путініста та продюсера Йосипа Пригожина від першого шлюбу більше не має засобів до існування.

Як пишуть російські пропагандисти, на початку 2024 року в Україні безвісти зник чоловік і батько дитини Данаї, окупант і терорист з РФ Євген Ткаченко.

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Після цього "засмучена" вдова почала робити одну пластичну операцію за іншою, розраховуючи отримати виплати за свого 200-го чоловіка.

Співачка Валерія перебуває у шлюбі з Йосипом Пригожиним / фото: t.me, Валерія

За словами блогера Антона Суворкіна, ліпосакція живота дочки Пригожина та операція на грудях позбавили "тужну" за російським окупантом усіх грошей.

"Там теж була драма. Діти Валерії всі під опікою матусі. А ось у дочки Пригожина від іншої жінки чоловік пішов воювати. Його там і вбили. Як нам повідомили близькі знайомі Данаї, молодій вдові катастрофічно не вистачає грошей, щоб утримувати себе та дитину: "Вона позичила на пластичну операцію, сподіваючись на виплати за покійного чоловіка. Але з’явилися родичі Жені. Кричали, що у них теж є право на ці гроші. І все затягнулося", — розповів він.

Зятя Пригожина ліквідували в Україні / фото: t.me, Йосип Пригожин

За словами блогера, також з’ясувалося, що у російського окупанта, який вирушив до України вбивати її громадян, є дитина від першого шлюбу.

"Тому його колишня цивільна дружина сказала, що все ділитиметься навпіл між дітьми згідно із законом. А Даная хотіла все собі й потай подавала документи на отримання компенсації. Але не вийшло. Батьки Євгенія зараз теж подали на виплати. І Даная отримає невелику суму. Вона у багатьох позичала і покрити свої великі борги не зможе", — розповів він.

Також відомо, що прихильниця Путіна Валерія іноді з великої щедрості віддає дочці Пригожина залишки косметики.

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Про особу: Йосип Пригожин Йосип Пригожин — російський музичний продюсер, бізнесмен, лауреат премій: "Овація" як найкращий "Продюсер року", "Найкращий продюсер десятиліття" за версією телеканалу "МУЗ-ТВ", "Кращий бізнесмен року".

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