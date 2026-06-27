Дівчина на 10 років старша: ще один син Бекхемів збирається одружитися

Пара спровокувала чутки про заручини у своїх соціальних мережах.

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Син Бекхемів спровокував чутки про швидке одруження / Колаж Главред, фото Instagram/jackie.apostel

Коротко:

Хто така дівчина Бекхема

Чому з'явилися чутки про заручини

Син легендарного футболіста Девіда Бекхема Круз Бекхем та його дівчина Джекі Апостоль спровокували чутки про заручини після того, як остання опублікувала в Instagram добірку фотографій.

На одному зі знімків 21-річний артист цілує 30-річну співачку в щоку, на пальці якої красується діамантове кільце.

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Син Бекхемів та його дівчина вже давно разом / Фото Instagram/jackie.apostel

Пара, одягнена у форму збірної Бразилії, була присутня на матчі чемпіонату світу з футболу між Бразилією та Шотландією в Маямі.

Музичний продюсер підписав добірку фотографій: "Просто щасливий бути тут".

Син Бекхемів та його дівчина вже давно разом / Фото Instagram/jackie.apostel

Бекхем і Апостоль вперше були помічені разом у червні 2024 року, а офіційно підтвердили свої стосунки в Instagram у жовтні того ж року.

"Я кохаю тебе", — написав музикант під фотографією своєї коханої з іменинним тортом.

Син Бекхемів та його дівчина вже давно разом / Фото Instagram/jackie.apostel

На початку цього місяця Бекхем і Апостоль відзначили дворічну річницю, обмінявшись зворушливими привітаннями один з одним у соціальних мережах.

Тим часом дівчина старша за свого коханого майже на 10 років. У жовтні Апостоль захищала свою та Бекхема десятирічну різницю у віці після того, як інтернет-тролі розкритикували їхній роман.

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Про особу: Девід Бекхем Девід Бекхем — англійський футболіст, півзахисник. За даними Вікіпедії, протягом кар'єри виступав за клуби "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт-Енд", "Реал Мадрид", "Мілан", "Лос-Анджелес Гелаксі" та "Парі Сен-Жермен", а також захищав кольори збірної Англії.

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