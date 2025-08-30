Галкін показав молоду і щасливу Пугачову: який у неї вигляд

Коротко:
- Як зараз виглядає Алла Пугачова
- Що показав Максим Галкін
Російський комік Максим Галкін, який не боїться засуджувати терористичне вторгнення РФ в Україну і живе за кордоном, показав свіже фото себе зі своєю дружиною Аллою Пугачовою.
Відповідним фото Галкін поділився на своїй сторінці в Instagram. На фото пара має дуже щасливий вигляд. Галкін - як завжди веселий і усміхнений, а Пугачова виглядає молодо і стильно.
Про персону: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".
