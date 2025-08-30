Рус
Галкін показав молоду і щасливу Пугачову: який у неї вигляд

Олена Кюпелі
30 серпня 2025, 21:24оновлено 30 серпня, 22:48
Максим Галкін показав свіже фото Алли Пугачової.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Алла Пугачова, Максим Галкін / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Російський комік Максим Галкін, який не боїться засуджувати терористичне вторгнення РФ в Україну і живе за кордоном, показав свіже фото себе зі своєю дружиною Аллою Пугачовою.

Відповідним фото Галкін поділився на своїй сторінці в Instagram. На фото пара має дуже щасливий вигляд. Галкін - як завжди веселий і усміхнений, а Пугачова виглядає молодо і стильно.

Галкін показав Пугачову
Галкін показав Пугачову / Фото Instagram/maxgalkinru

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Dibrova розповів, що думає про Олега Винника, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні.

А також Наталка Денисенко розповіла про своє особисте життя після розлучення з військовослужбовцем Андрієм Фединчиком. Наталка зазначила, що поки не знайшла свого коханого і не знає, як вона може налагодити особисте життя, адже дуже зайнята.

Про персону: Максим Галкін

Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

    "Шанс на припинення війни буде": політолог пояснив, за ким в Росії рішення

