"Не можна сказати словами": донька Ніни Матвієнко вшанувала пам'ять про співачку

Тоня Матвієнко вже два роки вчиться жити без своєї зіркової матері.

Ніна Матвієнко померла - Тоня Матвієнко звернулася до покійної матері / колаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Сьогодні друга річниця з дня смерті Ніни Матвієнко

Цього дня Тоня Матвієнко записала звернення до матері

8 жовтня 2023 року українська музична сцена осиротіла: пішла з життя Ніна Матвієнко - українська співачка, Народна артистка і Національна легенда України. Їй було 75 років.

Тоня Матвієнко, українська співачка і донька покійної, у своєму блозі в Instagram вирішила вшанувати пам'ять про матір. Вона опублікувала портрет Ніни Митрофанівни в молодості під "Пісню про матір" у її ж виконанні.

Пізніше Тоня зворушливо звернулася до рідної душі. "Колись ця пісня просто подобалась мені. А тепер я чую в ній усе, що не можна сказати словами. Уже два роки, як вона про Вас. Два роки без Вас — і все одно з Вами в кожній ноті", - написала артистка.

У коментарях шанувальники Ніни Матвієнко діляться теплими спогадами про талант однієї з найяскравіших співачок України.

Про персону: Тоня Матвієнко Тоня Матвієнко (Антоніна Петрівна Гончар) - українська співачка, Заслужена артистка України (2021). Молодша донька співачки Ніни Матвієнко. Посіла друге місце в першому сезоні проєкту "Голос країни". Відома своїм оригінальним тембром голосу.

