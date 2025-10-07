Рус
Наречений Лесі Нікітюк зізнався, як військова служба змінила його здоров'я

Анна Підгорна
7 жовтня 2025, 21:03
Дмитро Бабчук поділився проблемами.
Леся Нікітюк чоловік - наречений Лесі Нікітюк розповів про здоров'я / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/special_my_profession

Нареченому Лесі Нікітюк і батькові її дитини Дмитру Бабчуку 29 років. Дев'ять із них він присвятив захисту нашої країни від окупанта.

На жаль, роки служби не минули для військового безслідно. Про стан свого здоров'я Дмитро розповів у своєму блозі в Instagram. Наприклад, у військового є проблеми в поперековому відділі хребта. Там у Бабчука налічується цілих сім протрузій. Крім того, він втратив багато ваги.

На щастя обранець Лесі Нікітюк не сумує, і намагається зберігати позитивний настрій. "(Здоров'я) порядок, поперек у трусах (7 протрузій). Схуд доволі таки порядно, але нічого. Зараз пару кубів тесту і вогню, вогню", - написав Дмитро Бабчук.

Леся Нікітюк чоловік - наречений Лесі Нікітюк розповів про здоров'я / фото: instagram.com/special_my_profession

Раніше Главред розповідав про оцінку акторського таланту Лесі Нікітюк. Відома українська акторка Віталіна Біблів емоційно прокоментувала її роботу.

Також український ведучий Юрій Горбунов зізнався, хто в його парі з Катею Осадчою першим затіває конфлікти, а хто першим у їхньому шлюбі йде на примирення.

Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

"Опуститися до такого": Ані Лорак публічно зганьбилася

12:00

Путін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - Бондарєв

11:50

ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині та взяли в полон окупантівВідео

