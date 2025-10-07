Наречений Лесі Нікітюк зізнався, як військова служба змінила його здоров'я

Дмитро Бабчук поділився проблемами.

Леся Нікітюк чоловік - наречений Лесі Нікітюк розповів про здоров'я / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/special_my_profession

Коротко:

Дмитро Бабчук служить третину свого життя

Обранець Нікітюк зізнався, які проблеми зі здоров'ям має

Нареченому Лесі Нікітюк і батькові її дитини Дмитру Бабчуку 29 років. Дев'ять із них він присвятив захисту нашої країни від окупанта.

На жаль, роки служби не минули для військового безслідно. Про стан свого здоров'я Дмитро розповів у своєму блозі в Instagram. Наприклад, у військового є проблеми в поперековому відділі хребта. Там у Бабчука налічується цілих сім протрузій. Крім того, він втратив багато ваги.

відео дня

На щастя обранець Лесі Нікітюк не сумує, і намагається зберігати позитивний настрій. "(Здоров'я) порядок, поперек у трусах (7 протрузій). Схуд доволі таки порядно, але нічого. Зараз пару кубів тесту і вогню, вогню", - написав Дмитро Бабчук.

Леся Нікітюк чоловік - наречений Лесі Нікітюк розповів про здоров'я / фото: instagram.com/special_my_profession

